Пласман Слоге у полуфинале купа БиХ у сјени дешавања послије утакмице

11.03.2026
21:00
Пласман фудбалера Слоге у полуфинале Купа БиХ остао је у сјени дешавања по завршетку утакмице. Добојлије су елиминисале Жељезничар након пенала, послије којих је услиједила жестока туча, а данас су се и једни и други огласили саопштењима.
Незадовољни су и суђењем у клубу са "Грбавице", отишао је допис у Фудбалски савез БиХ у којем траже објашњење зашто ВАР технологија није коришћена током извођења пенала, а позивају и да се расвијетле немиле сцене настале након завршетка утакмице.
Што се тиче саме утакмице, Жељезничар је голом Енеса Алића успио да анулира заостатак из првог меча, да би потом мреже мировале све до пенал лутрије. Нападач Слоге Петар Кунић каже задовољан је пласманом у полуфинале.
Слога се сада окреће и наредним обавезама у Премијер лиги БиХ у којој слиједи грчевита борба за опстанак.
Наредни противник Добојлијама је Радник у Бијељини предстојећег викенда.
