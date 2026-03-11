Logo
Аутор:

АТВ

11.03.2026

22:18

Ово су пумпе које су кажњене због неоправданог повећања цијена
Фото: Pixabay

Инспектори су протеклих дана утврдили прекорачење маржи код пет бензинских пумпи у Српској.

То су потврдили из Инспектората Српске, те објавили о којим пумпама је ријеч.

Сури орао

Друштво

Опасни предатор виђен у близини БиХ

У питању су “Нешковић” д.о.о. Бијељина, ПЈ Требиње, Крајинапетрол ад, ПЈ бензијска станица Бањалука-3, “Ангуновић АГС”, д.о.о. Орашје, ПЈ Шамац, “Нешковић” д.о.о. Бијељина, ПЈ Источно Сарајево, “Тиоил”, д.о.о. Витез, ПЈ “Тиоил БЕНЗ, Бањалука.

"Од 24 обављене контроле, у 5 је утврђено кршење Уредбе о ограничавању марже приликом формирања цијене течних нафтних деривата. Прекорачење марже коштало их је 75.000 КМ казни. Због других утврђених неправилности, изречене су казне у износу од 10.700 КМ", поручују из Инспектората Српске.

Дарко Лазић

Србија

Прва изјава Дарка Лазића након трагедије

Из Инспектората наглашавају да се помене пумпе нису придржавале Уредбе о ограничавању марже приликом формирања цијена течних нафтних деривата.

"Овом уредбом прописана је новчана казна од 10.000 КМ за трговац као привредно друштво, ако се не придржава прописане марже, као и новчана казна од 5.000 КМ за одговорно лице у привредном друштву. Такође, у складу са одредбама Закона о трговини, трговци су дужни ресорном министарству достављати податке о цијенама, промјени цијена робе и услуга, залихама, маржи и друге податке ради иницирања и праћења ефеката мјера економске политике у области тржишта и трговине. У 3 случаја утврђено је да трговци нису благовремено доставили наведене податке, те ће по том основу бити санкционисани казнама које износе 800 КМ за привредно друштво и 300 КМ за одговорно лице", наглашавају из Инспектората.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Сутра славимо великог свеца уз један строг обичај: Свако треба да ово испуштује

Како кажу, с обзиром на то да у Српској постоји око 500 објеката бензинских пумпи, важно је да потрошачи знају да се контрола врши увидом у пословну документацију трговца, калкулације цијена, издате фискалне рачуне.

"Ако инспектор данас није стигао извршити контролу на некој пумпи, то не значи да ће стање од тога дана бити без контроле", поручују из Инспектората Српске.



gorivo

Цијене горива

poskupljenje goriva

marže

