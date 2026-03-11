Могу бити опасне: Ове боце се повлаче са тржишта БиХ

Аутор:АТВ
11.03.2026
16:47
Коментари:0
Са тржишта БиХ повлаче се спортске боце "стор" од 380 милилитара поријеклом из Шпаније јер садрже ситне дијелове, декорације причвршћене љепилом који се лако могу одвојити и мало дијете их може ставити у уста, што може изазвати гушење, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о моделима "фрозен" 74255, чији је бар-код 8412497742554, "пепа пиг" 13925 са бар-кодом 8412497139255, "спајдермен" 74755 бар-кода 8412497747559, "фрозен ливз" 81055 и бар-код 8412497810550, "спаједермен моб рулз" 83555 са бар-кодом 8412497835553 и "стич палмс" 75055 чији је бар-код 8412497750559.
Хроника
Драма у Травнику: Беба упала у шахт, пребачена у болницу
Препоручује се потрошачима који су купили наведени производ да га одмах престану користити и врате у продавницу "Акса" у којој су га купили, гдје могу добити поврат новца.
Рок за поврат производа је 19. мај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
2 ч0
Економија
2 ч0
Економија
8 ч0
Економија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму