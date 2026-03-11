Logo
Могу бити опасне: Ове боце се повлаче са тржишта БиХ

АТВ

11.03.2026

16:47

0
Повлаче се боце за дјецу
Фото: Printscreen

Са тржишта БиХ повлаче се спортске боце "стор" од 380 милилитара поријеклом из Шпаније јер садрже ситне дијелове, декорације причвршћене љепилом који се лако могу одвојити и мало дијете их може ставити у уста, што може изазвати гушење, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о моделима "фрозен" 74255, чији је бар-код 8412497742554, "пепа пиг" 13925 са бар-кодом 8412497139255, "спајдермен" 74755 бар-кода 8412497747559, "фрозен ливз" 81055 и бар-код 8412497810550, "спаједермен моб рулз" 83555 са бар-кодом 8412497835553 и "стич палмс" 75055 чији је бар-код 8412497750559.

Најновија вијест

Хроника

Драма у Травнику: Беба упала у шахт, пребачена у болницу

Препоручује се потрошачима који су купили наведени производ да га одмах престану користити и врате у продавницу "Акса" у којој су га купили, гдје могу добити поврат новца.

Рок за поврат производа је 19. мај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

tržište BiH

Дјеца

gušenje

opasnost

