Добра вијест за кориснике кредита: Банке обарају камате

Аутор:

АТВ

11.03.2026

15:29

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Након периода повишених каматних стопа и неизвјесности, с банкарског тржишта стиже добра вијест: каматне стопе поново падају.

Стабилнији ЕУРИБОР и промотивне акције банака спустиле су комбиноване каматне стопе у Хрватској на нивое које нисмо видјели још од краја 2022. године.

За грађане који тек планирају кредит то значи повољније услове, а за оне који га већ отплаћују, потенцијалну прилику за озбиљну уштеду, пише "Бродпортал".

Ко од тога највише профитира?

Многе акције банака вежу се уз комбиноване каматне стопе. Ријеч је о стопама које су првих пет или седам година фиксне, а затим прелазе у промјењиве. Варијабилни дио регулише ЕУРИБОР, а на њега се додатно веже маржа банке.

Тренутно су комбиноване каматне стопе спуштене на нивое какве нисмо видјели посљедње четири године.

У промотивним акцијама могуће их је уговорити већ од 2,40 одсто, у зависности од профила клијента, износу, инструментима осигурања и року отплате.

ЕУРИБОР је притом посљедњих мјесеци стабилан, без наглих скокова. За кога комбиноване каматне стопе могу бити добро рјешење објашњава Јетунде Кристина Шкорић, директор кредитног посредовања "компаре.хр".

Комбинована каматна стопа може бити добар избор за клијенте који желе ниже почетне ануитете или рате. Такав модел посебно одговара онима који имају краћи преостали рок отплате или планирају пријевремено затворити кредит.

Са друге стране, дио клијената преферира стабилност па бира фиксне каматне стопе које остају исте током цијелог периода отплате. На крају, избор зависи од личних преференција и толеранцији на ризик, каже Шкорић.

Пад комбинованих каматних стопа отвара врата уштеде

Пад комбинованих каматних стопа отвара простор за уговарање повољнијих кредита, али и за рефинансирање постојећих. Рефинансирање у правилу значи замјену старог кредита за нови, а могу га покренути сви грађани, независно од типа каматне стопе или преосталом периоду отплате. Међутим, не исплати се свима једнако.

Највише користи имају грађани који су кредите уговорили по вишим каматним стопама, на примјер око 4 одсто. У поређењу с данашњим понудама, ријеч је о разликама од 0,5 до 1 процентних поена. Иако на прву та бројка не звучи значајно, уштеда током цијелог периода отплате може износити на десетине хиљада евра.

"Поновна актуелност комбинованих каматних стопа отвара простор за значајне уштеде, што потврђују и примјери из праксе. Недавно смо имали случај рефинансирања гдје се укупни трошак кредита смањио за готово 11.000 евра”, закључује Шкорић, истичући да највеће уштеде остварују грађани који су још на почетку отплате, када се највећи дио ануитета слијева на камату.

Стабилизација финансијског тржишта

Овакво кретање комбинованих камата доказује постепену стабилизацију тржишта.

Слична динамика све се јасније види и код фиксних каматних стопа.

Иако је дугорочне трендове тешко предвидјети, тренутни показатељи упућују на то да би период повишених каматних оптерећења, барем на кратко, могао остати иза нас.

