Logo
Large banner

Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

Аутор:

АТВ

11.03.2026

14:57

Коментари:

0
Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

Након Е5 и Е10, Њемачка се припрема за ново гориво: Е20. Ово гориво требало би да буде јефтиније него остале врсте.

Овај бензин на бази 20-постотног етанола требао би се постепено појављивати на европским бензинским пумпама од сљедеће године.

Фејсбук почиње с наплатом накнада

Наука и технологија

Фејсбук и Воцап почињу с наплатом накнада

Али нису сви аутомобили компатибилни с овим бензином.

Јефтиније

Е20 садржи двоструко више биоетанола од Е10 и намијењен је даљњем смањењу употребе фосилних горива. Будући да је етанолна компонента изузета од пореза на ЦО2, очекује се да ће цијена по литри бити до 5 центи нижа од цијене бензина Е10.

Затвор

Република Српска

Психотерапија насилницима у КПЗ-у од 6 мјесеци до двије године

То чини ново гориво финансијски атрактивним за возаче, пише "Штутгартер Цајтунг", преноси "ХАК".

Али то није све: октанска вриједност од 98 (умјесто 95 за бензин Е10) чини моторе отпорнијим.

Има и недостатака

Постоје и недостаци: иако етанол (алкохол) добро гори, његова густина енергије је нижа, што је навело стручњаке да процјењују повећање потрошње горива од 3 одсто у поређењу с Еуро 98/Суперплусом.

Не могу сви мотори поднијети то гориво. Аутомобилски див Волксваген сада је објавио који су модели компатибилни с Е20. То укључује готово све бензинске аутомобиле Волксвагена, Аудија, Шкоде, Сеата и Цупре од моделске године 2016. па надаље.

voznja auto saobracaj put

Ауто-мото

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

Значајно је да су одобрени и спортски модели, попут Аудија РС6 и Аудија Р8.

Важан изузетак

Међутим, постоји важан изузетак. 2,0-литрени мотори с турбопуњачем и снагом већом од 300 КС нису прикладни за Е20. То укључује тренутни Волксваген Голф Р и Волксваген Голф ГТИ Едишн 50.

У тим моторима, виши садржај етанола под високим притиском и температуром може узроковати корозију алуминијумских компоненти у пумпи за гориво. То може довести до корозије и цурења у систему горива.

Драшко Станивуковић перформанс

Бања Лука

Илустрована обмана: Подвалио корпу од 35 КМ, и шта још све уз њу?

Осим тога, гуме и цријева могу се брже истрошити или набубрити због већег удјела алкохола. У екстремним случајевима то може узроковати оштећење мотора.

Према ријечима стручњака, ризик од тога је мали, под условом да возачи прате упутства произвођача. BMW и Мерцедес-Бенц такође извјештавају да је велики број њихових бензинских модела већ компатибилан или се прилагођава новом гориву.

У Њемачкој се не очекује да ће Е20 бити доступан на бензинским пумпама у великим количинама већ прије краја године. Међутим, неколико пилот програма већ је у току на приватним бензинским пумпама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gorivo

Њемачка

benzin

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

Ауто-мото

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

3 ч

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Ауто-мото

Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

23 ч

0
Аутомобил Волво

Ауто-мото

Вожња с климом скупља него што мислите: Ево колико расте потрошња

1 д

0
Велика промјена за возаче: Стиже нови систем наплате путарине

Ауто-мото

Велика промјена за возаче: Стиже нови систем наплате путарине

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner