Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

Аутор:АТВ
11.03.2026
14:57
Коментари:0
Након Е5 и Е10, Њемачка се припрема за ново гориво: Е20. Ово гориво требало би да буде јефтиније него остале врсте.
Овај бензин на бази 20-постотног етанола требао би се постепено појављивати на европским бензинским пумпама од сљедеће године.
Али нису сви аутомобили компатибилни с овим бензином.
Е20 садржи двоструко више биоетанола од Е10 и намијењен је даљњем смањењу употребе фосилних горива. Будући да је етанолна компонента изузета од пореза на ЦО2, очекује се да ће цијена по литри бити до 5 центи нижа од цијене бензина Е10.
То чини ново гориво финансијски атрактивним за возаче, пише "Штутгартер Цајтунг", преноси "ХАК".
Али то није све: октанска вриједност од 98 (умјесто 95 за бензин Е10) чини моторе отпорнијим.
Постоје и недостаци: иако етанол (алкохол) добро гори, његова густина енергије је нижа, што је навело стручњаке да процјењују повећање потрошње горива од 3 одсто у поређењу с Еуро 98/Суперплусом.
Не могу сви мотори поднијети то гориво. Аутомобилски див Волксваген сада је објавио који су модели компатибилни с Е20. То укључује готово све бензинске аутомобиле Волксвагена, Аудија, Шкоде, Сеата и Цупре од моделске године 2016. па надаље.
Значајно је да су одобрени и спортски модели, попут Аудија РС6 и Аудија Р8.
Међутим, постоји важан изузетак. 2,0-литрени мотори с турбопуњачем и снагом већом од 300 КС нису прикладни за Е20. То укључује тренутни Волксваген Голф Р и Волксваген Голф ГТИ Едишн 50.
У тим моторима, виши садржај етанола под високим притиском и температуром може узроковати корозију алуминијумских компоненти у пумпи за гориво. То може довести до корозије и цурења у систему горива.
Осим тога, гуме и цријева могу се брже истрошити или набубрити због већег удјела алкохола. У екстремним случајевима то може узроковати оштећење мотора.
Према ријечима стручњака, ризик од тога је мали, под условом да возачи прате упутства произвођача. BMW и Мерцедес-Бенц такође извјештавају да је велики број њихових бензинских модела већ компатибилан или се прилагођава новом гориву.
У Њемачкој се не очекује да ће Е20 бити доступан на бензинским пумпама у великим количинама већ прије краја године. Међутим, неколико пилот програма већ је у току на приватним бензинским пумпама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
