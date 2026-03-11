Није Бакир другачији, ми смо: Марија Шерифовић одушевила гестом

Аутор:АТВ
Марија Шерифовић, на београдском концерту је запјевала са младићем Бакиром који има Даунов синдром. Посветила му је емотивне ријечи.
"Мој Бакир. Постоје људи који на овај свијет дођу да нас подсјете шта је љубав. Она најчистија. Без страха. Без рачунице. Без иједне маске. Бакир је један од њих", написала је Марија.
Истакла је да Бакир није другачији, него да смо ми.
"Када је изашао на бину и када смо загрљени започели да пјевамо, на тренутак сам имала осјећај да је све стало. Бука. Свјетла. Хиљаде људи. Остала су само два срца и љубав коју не можеш да научиш. Можеш само да је имаш. Гледала сам те очи које се смију, онако како ми, 'нормални', одавно више не умијемо. И тада сам схватила једну велику истину. Није он другачији. Ми смо. Ми смо ти који смо заборавили како се воли без задршке, без стида и без страха. Бакире мој… Ако постоји тренутак који ћу заувијек чувати у срцу са ове три ноћи, онда је то овај. Кад год пожелиш ова бина је и твоја", додала је на крају.
