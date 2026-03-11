Logo
Миле Китић напустио Београд и уселио се у нову вилу

Извор:

Гранд

11.03.2026

12:03

пјевач Миле Китић
Фото: Printscreen/Youtube/Extra FM

Пјевач Миле Китић и његова супруга Марта Савић напустили су Београд и недавно се уселили у своју нову, раскошну вилу на Авали, далеко од градске гужве.

Након дугих радова, велелепно здање опасано високим зидинама коначно је постало њихова нова оаза мира у којој сада свакодневно уживају.

Како је пјевач недавно открио, усељење се мало одужило због обимне организације селидбе.

“Марта није желела да жури са селидбом, јер у нашој кући има превише намештаја и кутија, па није желела да нешто изостави”, истакао је пјевач.

Иако су се у медијима појавиле информације да је вила плаћена 300.000 евра, фолкер је у једној емисији кроз шалу шокирао јавност квадратуром свог новог дома.

“ Кућа је веома скромна, има само 1.600 квадрата”, рекао је Миле кроз осмијех.

(ГрандТВ)

Таг :

