Миле Китић напустио Београд и уселио се у нову вилу

Извор:
Гранд
11.03.2026
12:03
Коментари:0
Пјевач Миле Китић и његова супруга Марта Савић напустили су Београд и недавно се уселили у своју нову, раскошну вилу на Авали, далеко од градске гужве.
Након дугих радова, велелепно здање опасано високим зидинама коначно је постало њихова нова оаза мира у којој сада свакодневно уживају.
Како је пјевач недавно открио, усељење се мало одужило због обимне организације селидбе.
“Марта није желела да жури са селидбом, јер у нашој кући има превише намештаја и кутија, па није желела да нешто изостави”, истакао је пјевач.
Иако су се у медијима појавиле информације да је вила плаћена 300.000 евра, фолкер је у једној емисији кроз шалу шокирао јавност квадратуром свог новог дома.
“ Кућа је веома скромна, има само 1.600 квадрата”, рекао је Миле кроз осмијех.
(ГрандТВ)
Најновије
Најчитаније
14
08
13
45
13
39
13
26
13
21
Тренутно на програму