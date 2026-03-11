Logo
Large banner

Ово је жена за коју се сумња да је отела седморо дјеце на граници са Србијом

Извор:

Мондо.рс

11.03.2026

13:05

Коментари:

0
Ово је жена за коју се сумња да је отела седморо дјеце на граници са Србијом
Фото: АТВ

Мађарска полиција спроводи велику акцију на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније, у потрази за седморо дјеце и Ержебет Анитом Пап (39), за коју се сумња да је повезана са нестанком малољетника.

У почетку полицији града Макоа 7. марта је пријављено да је нестало четворо браће и сестара, али је касније утврђено да је нестало још троје дјеце.

Нестала дјеца

У првом кругу потраге пријављен је нестанак четворо Бузаша: Абела (2), Кевина (7), Доминика (8) и Аните Рубин (9). Затим је списак проширен за трогодишњу Лилијен, Ђерђа (8) и Амиру Џесику (10).

623afcec5116a policija ilus

Свијет

Драма на граници са Србијом: Нестало седморо дјеце

Најмлађе дијете има двије године, док најстарије има 11. Полиција не жели да износи детаље о поступку хапшења због успјеха поступка претреса и права дјеце на приватност. Тренутно спроводе велику потрагу како би утврдили гдје се налази седморо дјеце и жена за коју се вјерује да је у њиховом друштву.

Осумњичена за отмицу дјеце
Осумњичена за отмицу дјеце

Не зна се у каквом су међусобном односу жена и дјеца

"Дјеца су нестала и не зна се у каквом су међусобном породичном или крвном сродству са женом која је на потјерници, управо, због њих. Трагови указују на то да их је Ержебет одвела, унапред их организовала и да су заједно побјегли", наводе из полиције.

"Тако велика група не може да путује јавним превозом а да не буде примећена. Чак и путовање приватним возилом захтјева минибус. Према мом искуству, када жена, највјероватније мајка, јер се на основу тражених фотографија може открити сличност између жене и дјеце, украде или побјегне са дјететом, иза тога може бити породична драма. На примјер, одузета су јој", наводе стручњаци.

Додају да није искључено да је управо пуштена из затвора или из неког другог разлога није била у могућности да се носи са својом дјецом. Полиција мора брзо да дјелује у интересу деце, јер није случајно што су била смјештена одвојена од својих породица.

Подијели:

Тагови :

nestala djeca

otmica

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Свијет

Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

1 ч

0
Драма на граници са Србијом: Нестало седморо дјеце

Свијет

Драма на граници са Србијом: Нестало седморо дјеце

2 ч

0
Тврде да су убили 13 америчких војника; Европљани сљедећа мета?

Свијет

Тврде да су убили 13 америчких војника; Европљани сљедећа мета?

2 ч

0
"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија

Свијет

"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Илустрована обмана: Подвалио корпу од 35 КМ, и шта још све уз њу?

14

08

СИПА упозорава на кружење лажних мејлова!

13

45

Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

13

39

Жељка Цвијановић затражила хитно изјашњење Предсједништва о Резолуцији Бахреина

13

26

Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner