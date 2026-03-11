Ово је жена за коју се сумња да је отела седморо дјеце на граници са Србијом

Извор:
Мађарска полиција спроводи велику акцију на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније, у потрази за седморо дјеце и Ержебет Анитом Пап (39), за коју се сумња да је повезана са нестанком малољетника.
У почетку полицији града Макоа 7. марта је пријављено да је нестало четворо браће и сестара, али је касније утврђено да је нестало још троје дјеце.
У првом кругу потраге пријављен је нестанак четворо Бузаша: Абела (2), Кевина (7), Доминика (8) и Аните Рубин (9). Затим је списак проширен за трогодишњу Лилијен, Ђерђа (8) и Амиру Џесику (10).
Најмлађе дијете има двије године, док најстарије има 11. Полиција не жели да износи детаље о поступку хапшења због успјеха поступка претреса и права дјеце на приватност. Тренутно спроводе велику потрагу како би утврдили гдје се налази седморо дјеце и жена за коју се вјерује да је у њиховом друштву.
"Дјеца су нестала и не зна се у каквом су међусобном породичном или крвном сродству са женом која је на потјерници, управо, због њих. Трагови указују на то да их је Ержебет одвела, унапред их организовала и да су заједно побјегли", наводе из полиције.
"Тако велика група не може да путује јавним превозом а да не буде примећена. Чак и путовање приватним возилом захтјева минибус. Према мом искуству, када жена, највјероватније мајка, јер се на основу тражених фотографија може открити сличност између жене и дјеце, украде или побјегне са дјететом, иза тога може бити породична драма. На примјер, одузета су јој", наводе стручњаци.
Додају да није искључено да је управо пуштена из затвора или из неког другог разлога није била у могућности да се носи са својом дјецом. Полиција мора брзо да дјелује у интересу деце, јер није случајно што су била смјештена одвојена од својих породица.
