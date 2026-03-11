Тврде да су убили 13 америчких војника; Европљани сљедећа мета?

Извор:
11.03.2026
Ирачки Исламски отпор саопштио је да је током протеклих 12 дана извео 291 војну операцију против Сједињених Америчких Држава у Ираку и региону, при чему је, како тврде, погинуло 13 америчких војника, а десетине других рањено.
Према саопштењу групе, у посљедња 24 сата спроведен је 31 напад уз коришћење десетине дронова и ракета за циљање америчких база, пренио је Пресс тв.
Исламски отпор је, такође, упозорио европске земље да не учествују у нападима против Ирана, наводећи да би свака земља која се укључи постала легитимна мета одмазде у региону.
Та група је јуче саопштила да су њени борци оборили амерички дрон МQ-9 Рипер у северној провинцији Басра, користећи "одговарајуће оружје".
Ови догађаји услиједили су након што су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули ваздушне нападе на Иран 28. фебруара. Сукоби су до сада однијели више од 1.200 цивилних живота, укључујући стотине жена и дјеце, истиче група.
