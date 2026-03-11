Паравцу пет година затвора за шверц кокаина у предмету ”Смаглер”

Аутор:Огњен Матавуљ
11.03.2026
12:45
Коментари:0
Окружни суд у Добоју осудио је Милана Паравца (30) из тог града на пет година затвора због шверца 4,5 килограма кокаина у предмету ”Смаглер”!
Пресуда је изречена након што је Паравац с тужилаштвом склопио споразум о признању кривице. Паравац је је оглашен кривим за кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
Одлуком суда од Паравца је одузет аутомобил ”ауди А6”, у којем је превозио 4,5 килограма дроге када је ухапшен 5. јуна прошле године на излазу с аутопута ”9. јануар” у Кладарима. Дрога је пронађена у посебно израђеном ”штку” који се налазио испод конзоле мјењача у аутомобилу.
Хроника
Унук бившег члана Предсједништва БиХ спроведен иза решетака
Одузет му је заплијењени кокаин, као и 26.410 евра у кешу који су такође пронађени приликом хапшења и два мобилна телефона. Пресудом је дужан да плати трошкове поступка у износу од 3.520 КМ. У казну му је урачунато вријеме проведено у притвору од дана хапшења, а притвор је продужен до правоснажности пресуде.
Оптужницом у предмету ”Смаглер” обухваћено је укупно 20 особа. Осим Паравца, раније су на по три године затвора осуђени Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јаљиловић (30) звани Дуле.
Хроника
Акција ”Смаглер”: Притворен и други унук бившег члана Предсједништва БиХ
У оптуженичкој клупи су још и Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање... Оптужени су још и Михајло Вуковић, Никола Паравац, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Душан Душанић, Немања Јовић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.
Хроника
Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
08
13
45
13
39
13
26
13
21
Тренутно на програму