Паравцу пет година затвора за шверц кокаина у предмету ”Смаглер”

Аутор:

Огњен Матавуљ

11.03.2026

12:45

Коментари:

0
Окружни суд у Добоју осудио је Милана Паравца (30) из тог града на пет година затвора због шверца 4,5 килограма кокаина у предмету ”Смаглер”!

Пресуда је изречена након што је Паравац с тужилаштвом склопио споразум о признању кривице. Паравац је је оглашен кривим за кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

У ауту крио 4,5 килограма кокаина

Одлуком суда од Паравца је одузет аутомобил ”ауди А6”, у којем је превозио 4,5 килограма дроге када је ухапшен 5. јуна прошле године на излазу с аутопута ”9. јануар” у Кладарима. Дрога је пронађена у посебно израђеном ”штку” који се налазио испод конзоле мјењача у аутомобилу.

droga doboj 1(1)

Хроника

Унук бившег члана Предсједништва БиХ спроведен иза решетака

Одузет му је заплијењени кокаин, као и 26.410 евра у кешу који су такође пронађени приликом хапшења и два мобилна телефона. Пресудом је дужан да плати трошкове поступка у износу од 3.520 КМ. У казну му је урачунато вријеме проведено у притвору од дана хапшења, а притвор је продужен до правоснажности пресуде.

У ”Смаглеру” оптужено 20 особа

Оптужницом у предмету ”Смаглер” обухваћено је укупно 20 особа. Осим Паравца, раније су на по три године затвора осуђени Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јаљиловић (30) звани Дуле.

смаглер

Хроника

Акција ”Смаглер”: Притворен и други унук бившег члана Предсједништва БиХ

У оптуженичкој клупи су још и Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање... Оптужени су још и Михајло Вуковић, Никола Паравац, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Душан Душанић, Немања Јовић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.

смаглер

Хроника

Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Акција Смаглер

Милан Паравац

трговина дрогом

пресуда

Okružni sud Doboj

Коментари (0)
