Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

Аутор:

Огњен Матавуљ

11.03.2026

13:45

Фото: ATV

Обдукција тијела Ненада (51) и Љубише Рачића (28), оца и сина који су јуче пронађени мртви у гаражи поред породичне куће у Шушњарима, потврђено је да су обојица страдали од пројектила испаљених из пиштоља.

Ране на тијелима, како сазнаје АТВ, потврдиле су првобитне сумње истражилаца да је отац прво пуцао у сина, а потом себи одузео живот.

Испаљена три хица

”На тијелу сина пронађене су повреде које потичу од три хица. Једна је рана на нози, а двије на грудном кошу, од чега је један метак прошао и кроз руку, док је друга рана била смртоносна. Отац је имао једну рану на глави и све указује да је сам у себе пуцао”, каже извор АТВ-а.

На мјесту злочина пронађен је пиштољ и чауре који ће бити предмет даљег вјештачења, а изузете су и парафинске рукавице како би се потврдило ко је пуцао.

Били сами код куће

Мотив убиства није познат и предмет је даље истраге. Према незваничним информацијама између оца и сина је и раније било одређених размирица и претпоставља се да је трагедији претходила свађа, која је кулминирила. У вријеме трагедије отац и син су сами били код куће. Ненадова супруга, а Љубишина мајка је у то вријеме била на послу.

Ништа није указивало на трагедију

Комшије о овој породици имају само ријечи хвале. Цијели случај их је шокирао јер, како наводе, ништа није указивало да би могло доћи до трагедије. Наводе да се Рачићима нико у комшилуку није имао било какав проблем, описују их као добре људе.

