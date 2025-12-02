Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

Аутор:Стеван Лулић
02.12.2025
21:01
Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против 19 особа ухапшених у великој акцији "Смаглер", саопштено је из овог Тужилаштва.
Због производње и промета дроге оптужница је подигнута против Јекић Дариа, Вуковић Михајла, Паравац Николе, Миладиновић Александра, Макрић Срђана, Јањиловић Душана, Паравац Милана, Дејановић Дамира, Тутњевић Бојана, Бећировић Нермина, Душанић Душана, Јовић Немање, Купрешак Мише, Лазић Горана, Окиљ Душана и Пејић Милоша.
Ухапшени у поменутој акцији Јеринић Ђорђе оптужен је Омогућавање уживања опојних дрога док су Јекић Дарио, Кесер Дејан и Салиховић Санин је оптужени за Изазивање опште опасности.
Јекић Дарио је у овом предмету оптужен и за кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела и кривичног дјела Неовлаштено фотографисање.
Ненад Купрешак оптужен је за Неовлаштену производњу и промет оружја или експлозивних материја.
"Оптужница је потврђена од стране судије за претходно саслушање Окружног суда у Добоју дана 15.11.2025. године, а на приједлог тужилаштва продужен је притвор оптуженима Јекић Д, Вуковић М, Паравац Н, Миладиновић А., Макрић С, Бећировић Н, Душанић Д, Окиљ Д, Купрешак М, Пејић М, Лазић Г, Јањиловић Д. и Паравац М, који може трајати најдуже 2 (двије) године од потврђивања оптужнице, док у односу на оптуженог Кесер Д. притвор може трајати најдуже 1 (једну) годину од потврђивања оптужнице, уз редовну судску контролу оправданости мјере притвора", саопштено је из ОЈТ Добој.
Јекић, Вуковић, Паравац, Миладиновић, Макрић, Бећировић, Душанић, Купрешак, Лазић, Јањиловић, Паравац, Дејановић, Тутњевић и Јовић, терете се да су од 27.02.2025. године до 22.08.2025. године, заједно и по претходним договорима, на подручју Добоја, Теслића, Брода и шире, набављали, производили, прерађивали, држали ради продаје и продавали супстанце које су проглашене за опојне дроге (марихуана, амфетамин - спид , кокаин и МДМА), док се Пејић и Окиљ терете да су помагали оптуженима у извршењу наведеног кривичног дјела.
"Оптужени Јеринић Ђ. терети се да је дана 21.04.2025. године у свом стану у Добоју омогућио уживање опојне дроге другим лицима, дакле ставио на располагање просторије ради уживања опојне дроге, а дјело је учињено према више лица", кажу у ОЈТ Добој.
Јекић и Салиховић се терете да су 05. јануара 2021. године у Добоју запалили BMW X6, власништво Р. Ј. причинивши на истом материјалну штету.
Јекић и Кесер се такође сумњиче да су 27. фебруара ове године у Добоју запалили Ауди Q5, власништво оштећеног Ј. С, усљед чега је исто у потпуности изгорјело, а усљед пожара оштећено још једно возило које је било паркирано до возила Ауди.
"Док су дана 26.07.2025. године у мјесту Г.Г, град Добој Јекић Д, Кесер Д. и НН лице, запалили возило марке Пасат 6, власништво оштећеног Х. А. усљед чега је на истом причињена већа материјална штета, дакле оптужени су као саизвршиоци пожаром изазвали опасност за имовину већег обима", саопштено је из ОЈТ.
Јекић се терети и да је пружио помоћ лицу починиоцу кривичног дјела за које је прописана казна затвора преко пет година, те да је неовлаштено сачинио филмски снимак неког лица повријеђујући тиме посебно право на његову приватност и такав снимак показивао трећем лицу.
"Оптужени Купрешак Н. терети се да је неовлаштено држао ватрено оружје и муницију, чије држање грађанима није дозвољено", закључује Тужилаштво.
