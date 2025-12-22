Logo
Large banner

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

22.12.2025

23:01

Коментари:

0
Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима
Фото: АТВ

Истицање транспарента са злогласним усташким поздравом "За дом спремни" на фудбалској утакмици и одсуство осуде тог срамног чина говори да Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је нагласио да је величање усташтва као продукта нацистичке идеологије за сваку осуду, а прећуткивање хрватских званичника значи саучесништво.

"Од тог поклича, уз који су убијене стотине хиљада Срба, Јевреја, Рома и осталих, јежи се цивилизовани свијет. Они који га пропагирају, исписали су себе из цивилизације и уписали у варварство", објавио је Додик на "Иксу".

На фудбалском стадиону Максимир у Загребу, навијачка група Бед блу бојс је недавно истакла транспарент са усташким поздравом "За дом спремни".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Za dom spremni

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

Република Српска

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

8 ч

5
Иван Бегић кандидат за потпредсједника Републике Српске, подржаће га и СДП БиХ

Република Српска

Иван Бегић кандидат за потпредсједника Републике Српске, подржаће га и СДП БиХ

8 ч

0
Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом

Република Српска

Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом

9 ч

3
Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство након Синдиката: Износ за плате удвостручен

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

23

03

Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

23

01

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

22

57

АБА 2: Студент без рјешења за Елијаса Кинга у Вршцу

22

42

Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner