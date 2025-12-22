Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

22.12.2025
23:01
Коментари:0
Истицање транспарента са злогласним усташким поздравом "За дом спремни" на фудбалској утакмици и одсуство осуде тог срамног чина говори да Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је нагласио да је величање усташтва као продукта нацистичке идеологије за сваку осуду, а прећуткивање хрватских званичника значи саучесништво.
"Од тог поклича, уз који су убијене стотине хиљада Срба, Јевреја, Рома и осталих, јежи се цивилизовани свијет. Они који га пропагирају, исписали су себе из цивилизације и уписали у варварство", објавио је Додик на "Иксу".
На фудбалском стадиону Максимир у Загребу, навијачка група Бед блу бојс је недавно истакла транспарент са усташким поздравом "За дом спремни".
