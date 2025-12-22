Logo
Огласило се Министарство након Синдиката: Износ за плате удвостручен

Аутор:

Стеван Лулић

22.12.2025

15:08

Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Након што је Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске затражио смјену Министра Алена Шеранића и поручило да у нову годину улазе без повећања, огласило се ресорно Министарство и поручило да је дужно да укаже "на неколико чињеница".

Министарство здравља и социјалне заштите подсјећа да су само у овој години плате свим запосленим радницима у здравству повећане за 10 одсто од априла, по ступању на снагу новог Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске.

"А када су повећање плата добили и остали буџетски корисници. Претходно су, међутим, од 1. јануара 2025. године, повећане плате свим медицинским сестрама/техничарима у нето износу од 100 КМ, а управо на основу иницијативе синдиката у области здравства", саопштило је Министарство.

Посебан колективни уговор

Подсјећа се да је, поред тога, у овој години је потписан и Посебни колективни уговор за запослене у јавним установама у области здравства Републике Српске, а међу потписницима је и Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске, за период од три године.

Објашњавају да су овим Посебним колективним уговором додатно унапријеђена права радника у здравству у Републици Српској.

"Међу значајним одредбама уговора јесте ново право на увећање нето плате до 25 одсто за здравствене раднике у домовима здравља у изразито неразвијеним општинама, имајући у виду потребу да се и у најмањим срединама обезбиједи доступност здравствене заштите за становништво", кажу у Министарству и додају:

"Стални су напори и активности које се проводе у оквиру Владе Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите и здравственог система, са циљем изналажења дугорочних рјешења за стабилност здравственог система, као и економско-социјалног положаја запослених, уз уважавање социјалних партнера. Плате запослених у здравству повећавају се увијек када и свим осталим буџетским корисницима, а у складу са могућностима, и изван тог оквира".

Удвостручен износ за плате

Министарство здравља и социјалне заштите даље наводи да о повећањима издвајања за плате запослених у здравственом сектору најбоље говори податак да је 2018. укупан мјесечни износ који се издвајао за плате у здравству био око 24 милиона КМ, а од 2025. године тај износ је око 48 милиона КМ.

"Такође, примања у свим здравственим установама су редовна и измирују се текуће обавезе. Поред тога, Влада Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите обезбиједили су, подсјећамо, око 140 милиона КМ за измирење заосталих пореских и обавеза према Фонду здравственог осигурања, те према запосленима јавних здравствених установа болница и домова здравља у Републици Српској, а чиме је, прије свега, омогућено запосленима у овим установама да остваре своја права", истиче се у саопштењу.

"Упркос оштрим тоновима који су данас изречени, дужни смо да напоменемо да је управо за вријеме мандата министра Алена Шеранића успостављен редован социјални дијалог, а разговори овог Министарства са синдикатима допринијели су стварању партнерских односа и дали активну улогу синдикатима код креирања свих кључних политика и планова у здравственом систему", закључује се у саопштењу Министарства здравља и социјалне заштите.

Шта је Синдикат саопштио?

Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске одржао је сједницу на којој изнијели своје захтјеве, те траже хитан састанак са премијером Савом Минићем.

Траже и смјену министра здравља Алена Шеранића.

"У наредну годину улазимо без повећања плата и након више састанака са премијером и ресорним министром. Сматрамо да су све категорије радника у здравству угрожене, посебно радници с најнижим и средњим коефицијентима, те љекари опште праксе, јер Министарство здравља и социјалне заштите није прихватило њихов захтјев за повећање цијене рада", навео је Милош Пурковић, предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске.

Тагови:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

zdravstvo

plate

Ален Шеранић

Коментари (0)
