Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

На 36. хитној сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојен је Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету у првом читању, док је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ упућен Уставноправној комисији, која му је претходно дала негативно мишљење.
За Приједлог закона о ВСТС БиХ, а који су предложили посланици опозиционих странака из Републике Српске, гласало је 17 посланика, десет је било "против", док је 11 посланика било "суздржано".
Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу
Закључујући данашњу сједницу предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара рекао је да ће наредна редовна бити одржана 22. јануара наредне године.
