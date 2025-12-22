Logo
Large banner

Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

22.12.2025

14:47

Коментари:

0
Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

На 36. хитној сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојен је Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету у првом читању, док је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ упућен Уставноправној комисији, која му је претходно дала негативно мишљење.

За Приједлог закона о ВСТС БиХ, а који су предложили посланици опозиционих странака из Републике Српске, гласало је 17 посланика, десет је било "против", док је 11 посланика било "суздржано".

Рајко Павић спровођење

Хроника

Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Закључујући данашњу сједницу предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара рекао је да ће наредна редовна бити одржана 22. јануара наредне године.

Подијели:

Тагови:

Zakon o VSTS

Predstavnički dom parlamenta BiH

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коридор 5Ц

БиХ

Не могу повући паре: Обустављено финансирање Аутоцеста ФБиХ

3 ч

0
Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

БиХ

Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

4 ч

0
Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

БиХ

Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

4 ч

0
ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

БиХ

ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner