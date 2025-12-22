Logo
Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

СРНА

22.12.2025

13:24

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је данас да ће ова странка из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету /ВСТС/ који је предложило Министарство правде у Савјету министара.

Вулићева је током расправе о овом приједлогу истакла да судска власт даје себи за право да понижава посланике, наводећи да је доказ за то примјењивање измјена Кривичног закона, које нису донесене у Представничком дому, нити су верификоване од Парламентарне скупштине БиХ.

"Судска власт даје себи за право да нас понижава, омаловажава, а ми њих треба да милујемо и кажемо да су господа, они су судска власт, а ми смо мање вриједни. На истом смо нивоу, само што ће доћи вријеме да и они одговарају. Ако је неко корумпиран и богат онда су то они", истакла је Вулићева.

Она се сагласила са послаником ПДП-а Браниславом Бореновићем да се Тужилаштво понаша бахато, наводећи да јој је 9. децембра пред 20 људи пришао човјек и рекао да треба заклати њу и све који слиједе идеологију СНСД-а.

"Дежурни тужилац у Добоју је рекао да ту нема елемената кривичног дјела. Колеги у Бањалуци је пријећено и онај ко је пријетио добио је 30 дана притвора. Не може тужилац у Добоју да мисли другачије него у Бањалуци. То је посљедица онога о чему је Бореновић говорио, а то је да су бахати и да су инсталирани од /бившег амбасадора САД у БиХ Мајкла/ Марфија и /Кристијана/ Шмита", закључила је Вулићева.

Сања Вулић

VSTS

