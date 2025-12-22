Logo
Представнички дом о ВСТС-у и Суду БиХ

22.12.2025

07:08

Представнички дом о ВСТС-у и Суду БиХ
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је за данас, а на дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском тужилачком савјету БиХ чији предлагачи су посланици Клуба СДС-а, ПДП-а, За правду и ред.

Ријеч је о Приједлогу Закона о високом и судском и тужилачком савјету и Приједлогу измјена и допуна Закона о Суду БиХ, који су један од услова БиХ на путу ка ЕУ.

Предлагачи наводе да је ријеч о готово истим приједлозима о који су повучени са дневног реда сједнице Савјета министара БиХ.

Клуб посланика СНСД-а категорично одбацује приједлоге закона као неприхватљиве. Не желе, кажу, да проводе налоге Кристијана Шмита.

За СНСД су неприхватљиви приједлози сједишта апелационог одјељења Суда, као и начини именовања судија.

