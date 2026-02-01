Током протекле ноћи руски ПВО уништио 21 украјински дрон

Извор:
СРНА
01.02.2026
09:39
Коментари:0
Руске снаге противваздушне одбране пресреле су и уништиле 21 украјински дрон изнад руских области, саопштено је из Министарства одбране.
"Током протекле ноћи, снаге противваздушне одбране пресреле су и уништиле 14 дронова изнад Белгородске области и пет изнад Вороњешке области", наводи се у саопштењу.
Република Српска
Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска
Из Министарства додају да је по једна беспилотна летјелица уништена изнад Астраханске и Калушке области.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму