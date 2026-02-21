Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?

21.02.2026
18:07
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан упозорио је Украјину да би могао да јој обустави испоруку електричне енергије уколико Кијев не настави транзит руске нафте цјевоводом "Дружба".
- Значајан дио електричне енергије долази у Украјину из Мађарске. Ако престанемо да је испоручујемо, могло би да дође до великих проблема. Словаци су јуче покренули ово питање и, ако буде потребно, предузећемо тај корак - рекао је Орбан.
Орбан је додао да је, као одговор на непријатељске акције Украјине, Мађарска обуставила испоруку дизел горива и блокирала "војни зајам" ЕУ од 90 милијарди евра Кијеву.
