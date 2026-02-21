Logo
Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?

21.02.2026

18:07

Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?
Фото: АТВ

Мађарски премијер Виктор Орбан упозорио је Украјину да би могао да јој обустави испоруку електричне енергије уколико Кијев не настави транзит руске нафте цјевоводом "Дружба".

- Значајан дио електричне енергије долази у Украјину из Мађарске. Ако престанемо да је испоручујемо, могло би да дође до великих проблема. Словаци су јуче покренули ово питање и, ако буде потребно, предузећемо тај корак - рекао је Орбан.

Орбан је додао да је, као одговор на непријатељске акције Украјине, Мађарска обуставила испоруку дизел горива и блокирала "војни зајам" ЕУ од 90 милијарди евра Кијеву.

