Борис Џонсон: Требали бисмо одмах послати војску у Украјину. Зашто не?

Извор:
Индекс
21.02.2026
17:56
Коментари:0
Бивши британски премијер Борис Џонсон изјавио је у интервјуу за Би-би-си објављеном јуче, да би Уједињено Краљевство и друге европске државе требале одмах послати војне снаге у Украјину, чак и прије евентуалног прекида ватре с Русијом.
Џонсон је говорио о могућности слања војника након рата, али је притом довео у питање зашто се такав потез не би повукао већ сада. “Ако ћемо имати план за распоређивање снага на терену након рата, након што се Путин удостоји пристати на прекид ватре, зашто то не бисмо учинили сада?” рекао је Џонсон.
Нагласио је како те снаге не би имале борбену улогу.“Ти људи не би били ондје у ратној, борбеној улози”, рекао је.
Новинарка Би-би-си-ja потом је затражила појашњење значи ли то да би британске и друге европске војне снаге требале отићи у Украјину већ сада, у сигурна подручја, како би послале политичку поруку Москви.
“Да појаснимо, говорите да би сада британске војне снаге и снаге других европских земаља требале отићи у Украјину, у сигурне дијелове Украјине, како би послале поруку и, како сте рекли, ‘притиснуле прекидач’ у глави Владимира Путина”, рекла је новинар.
Џонсон је одговорио потврдно.
“Да. Спремни смо то учинити у контексту прекида ватре, што наравно сву иницијативу и сву моћ ставља у Путинове руке. Зашто то не бисмо учинили сада? Не видим никакав логичан разлог зашто не бисмо послали неке мирољубиве копнене снаге како бисмо показали своју подршку, уставну подршку слободној и независној Украјини”, рекао је Џонсон.
Додао је да је ријеч о политичком питању. “Овдје је ријеч о томе је ли Украјина слободна земља или није. Ако је Украјина вазал Русије, што Путин жели, онда је очито на Путину да одлучи тко долази у његову земљу. Ако није, онда је то на Украјинцима”, поручио је Џонсон.
