Туча у Приједору: Учествовали жене и мушкарци

Припадници Управе интервенисали су по овој пријави ноћас око 2.00 часа.

Под надзором Окружног јавног тужилаштва Приједор полицијски службеници предузимају мјере на утврђивању околности пријављеног нарушавања јавног реда и мира.

Полиција је око 3.30 часова поступила по пријави да је нарушен јавни ред и мир на другој локацији у Приједору и том приликом ухапсила мушкарца из овог града због туче и физичког напада на штету другог мушкарца из Приједора.

Починиоцу ће бити уручен прекршајни налог.