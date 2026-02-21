Туча у Приједору: Учествовали жене и мушкарци

21.02.2026
Троје повријеђених је епилог туче испред угоститељског објекта у Приједору у којој су учествовали мушкарци и жена.
Припадници Управе интервенисали су по овој пријави ноћас око 2.00 часа.
Под надзором Окружног јавног тужилаштва Приједор полицијски службеници предузимају мјере на утврђивању околности пријављеног нарушавања јавног реда и мира.
Полиција је око 3.30 часова поступила по пријави да је нарушен јавни ред и мир на другој локацији у Приједору и том приликом ухапсила мушкарца из овог града због туче и физичког напада на штету другог мушкарца из Приједора.
Починиоцу ће бити уручен прекршајни налог.
