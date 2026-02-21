Logo
Извор:

АТВ

21.02.2026

16:57

Полиција истражује напад на ватерполисте Борца
Бијељинска полиција истражује напад на возило ватерполиста Борца на Граничном прелазу Рача.

"Полицијској станици Бијељина 2, данас око 12,45 часова пријављено је да су на ГП "Рача" група непознатих лица уз употребу дрвених палица и каменица, оштетила два путничка аутомобила марке "Dacia" и "Renault"", саопштено је из полиције.

Како АТВ сазнаје, комби са ватерполистима Борца сачекала је већа група маскираних лица, за које се сумња да су навијачи Црвене звезде, која је приликом напада користила мотке и каменице.

Ватерполисти Борца путовали су у Београд на утакмицу са екипом Вождовца.

