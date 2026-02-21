Logo
Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

21.02.2026

09:03

Коментари:

0
Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију
Фото: screenshot / x / Nezavisne novine

Четрдесетједногодишњи Ј.Х. пуцао је јутрос на припаднике Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево у насељу Пејтон на Илиџи, а потом је рањен у размјени ватре, речено је из кантоналног МУП-а.

Из МУП-а наводе да је до употребе ватреног оружја дошло у 4.15 часова.

Пуцњава Сарајево

Хроника

Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен

Након што су полицајци кренули за мушкарцем, осумњиченим да је подметнуо пожар на возилу, он се оглушио о наредбе и почео да пуца из ватреног оружја у њиховом правцу.

Полицијски службеници су у одбрани узвратили ватру и ранили нападача, који није животно угрожен.

Он је на љекарској обради на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.

