Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

21.02.2026
09:03
Коментари:0
Четрдесетједногодишњи Ј.Х. пуцао је јутрос на припаднике Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево у насељу Пејтон на Илиџи, а потом је рањен у размјени ватре, речено је из кантоналног МУП-а.
Из МУП-а наводе да је до употребе ватреног оружја дошло у 4.15 часова.
Хроника
Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен
Након што су полицајци кренули за мушкарцем, осумњиченим да је подметнуо пожар на возилу, он се оглушио о наредбе и почео да пуца из ватреног оружја у њиховом правцу.
Полицијски службеници су у одбрани узвратили ватру и ранили нападача, који није животно угрожен.
Он је на љекарској обради на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
Хроника
3 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
20 ч1
Хроника
20 ч0
Најновије
Најчитаније
11
00
10
56
10
45
10
35
10
22
Тренутно на програму