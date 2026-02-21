Logo
Трамп добио приједлоге; "Атентат на Хамнеија?"

Агенције

21.02.2026

08:45

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader

Администрација предсједника САД Доналда Трампа спремна је да размотри приједлог којим би Ирану било дозвољено "симболично" обогаћивање уранијума, под условом да не постоји могућност развоја нуклеарне бомбе, рекао је високи амерички званичник за Аксиос.

Трампу су представљене и војне опције које укључују директно циљање врховног вође Али Хамнеија и његовог сина Моџтабе, истиче извор.

Према наводима америчких и израелских званичника, разлике између Вашингтона и Техерана "остају дубоке", а праг за прихватање иранског приједлога је висок.

Ирански министар спољних послова Абас Арагчи рекао је да ће нацрт приједлога бити финализован у наредна два или три дана.

Амерички званичник је навео да Трамп још није донио одлуку о евентуалном нападу и да "држи све опције отвореним", док је портпаролка Бијеле куће Ана Кели поручила да само "предсједник зна какву ће одлуку донијети".

Трамп је више пута истакао да не жели да Иран има могућност обогаћивања, док је Хамнеи поручио да Техеран неће одустати од тог права, које описује као цивилно.

Према изворима, Трампови изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер затражили су од Арагчија детаљан приједлог који би отклонио забринутости САД.

Вашингтон је поручио да би размотрио ограничено, "симболично" обогаћивање ако Иран пружи детаљне гаранције да програм нема војну намену.

Арагчи је навео да би споразум морао да буде "договор у коме сви добијају" и да ће укључивати политичке обавезе и техничке мјере, уз могуће учешће шефа Међународне агенције за атомску енергију Рафаела Гросија у надзору над програмом.

Амерички званичници истичу да ће одлука о даљим корацима зависити од садржаја писаног иранског приједлога, уз поруку да је "лопта у њиховом дворишту".

Али Хамнеи

Доналд Трамп

Иран

