Мерц: На помолу нови поредак свјетских сила

Извор:
СРНА
20.02.2026
21:40
Њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао је да се свијет суочава са епохалном глобалном промјеном и појавом "новог поретка великих сила".
- Свједоци смо епохалне промјене у глобалном поретку. Међународни поредак заснован на правилима какав смо познавали више не постоји. На његовом мјесту, нови поредак великих сила брзо се обликује - рекао је Мерц на конгресу странке у Штутгарту.
Он је додао да те промјене утичу на глобалну економију и трговину, као и на безбједност Европе и улогу Њемачке у свијету.
- У овој новој ери великих сила, снага добија на значају - војна снага прије свега, али и економска. Овај нови свијет је суровији и опаснији од претходног. Тамо гдје правила губе своју снагу, ризик од сукоба стално расте - оцијенио је Мерц.
Он је додао да Европа мора дјеловати јединствено и одупрјети се притиску имајући на уму три приоритета: јачање одбрамбених капацитета, обнављање економског потенцијала и постизање технолошког суверенитета.
Мерц је подсјетио да је прва одлука његове владе била да значајно повећа издатке за одбрану на пет одсто њемачког БДП-а, признајући да је то био тежак избор, али и "исправна одлука".
