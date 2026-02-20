Logo
Large banner

Мерц: На помолу нови поредак свјетских сила

Извор:

СРНА

20.02.2026

21:40

Коментари:

0
Мерц Овај свјетски поредак више не постоји
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао је да се свијет суочава са епохалном глобалном промјеном и појавом "новог поретка великих сила".

- Свједоци смо епохалне промјене у глобалном поретку. Међународни поредак заснован на правилима какав смо познавали више не постоји. На његовом мјесту, нови поредак великих сила брзо се обликује - рекао је Мерц на конгресу странке у Штутгарту.

Он је додао да те промјене утичу на глобалну економију и трговину, као и на безбједност Европе и улогу Њемачке у свијету.

- У овој новој ери великих сила, снага добија на значају - војна снага прије свега, али и економска. Овај нови свијет је суровији и опаснији од претходног. Тамо гдје правила губе своју снагу, ризик од сукоба стално расте - оцијенио је Мерц.

Он је додао да Европа мора дјеловати јединствено и одупрјети се притиску имајући на уму три приоритета: јачање одбрамбених капацитета, обнављање економског потенцијала и постизање технолошког суверенитета.

Мерц је подсјетио да је прва одлука његове владе била да значајно повећа издатке за одбрану на пет одсто њемачког БДП-а, признајући да је то био тежак избор, али и "исправна одлука".

Подијели:

Таг :

Фридрих Мерц

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

Свијет

Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

1 ч

0
Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

Наука и технологија

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

1 ч

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Наука и технологија

Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

1 ч

0
Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Свијет

Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

2 ч

0

Више из рубрике

Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

Свијет

Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

1 ч

0
Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Свијет

Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

2 ч

0
amerika napala iran

Свијет

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

2 ч

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

22

49

Настављен меч Партизана и Меге

22

43

Централне вијести, 20.02.2026.

22

39

Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

22

29

Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner