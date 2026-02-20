Извор:
Русија је доказала да је није могуће застрашити нити уклонити само зато што неко то жели, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
„Доказали смо да нас није могуће застрашити, а поготово да нас није могуће уклонити одакле год, само зато што неко то жели или некоме то одговара“, казала је Захарова за руске медије.
Подсјетимо, руска економија се суочила са невиђеним западним санкцијама од 2022. године: од тада су земљи уведена бројна ограничења – сада их, према прорачунима, има скоро 31.000. Европска унија је, посебно, усвојила 19 пакета санкција.
У Москви су више пута саопштавали да ће се Русија изборити са санкцијама и да Запад само нема храбрости да призна неуспјех ове политике.
Раније је председник Русије Владимир Путин оцијенио да је политика обуздавања Русије дугорочна стратегија Запада и да су санкције нанијеле тежак ударац цијелој свјетској економији, са првенственим циљем погоршања живота милиона људи.
