Психијатар силовао и злостављао пацијенткиње: Осуђен на 20 година затвора

Аутор:АТВ
13.03.2026
17:59
Коментари:0
Суд у Марсељу данас је осудио на 20 година затвора психијатра болнице из тог града због силовања и сексуалног злостављања четири пацијенткиње.
Прије годину дана, Кривични суд у Буш-ди-Рону изрекао је љекару казну од 12 година због смањене урачунљивости усљед биполарног поремећаја, пренио је Фигаро.
Тужилаштво, које је у првом степену тражило казну затвора од 18 година, жалило се на ту одлуку.
Овог пута, јавни тужилац Винсијан де Јонг, тражио је максималну казну од 20 година, наводећи да су начин дјеловања предатора и перверзност замке коју је поставио својим жртвама неспојиви са смањеном урачунљивошћу.
Психијатар Марк Адида, који је у притвору од 2020. године, континуирано је негирао оптужбе, упркос досљедним свједочењима подносилаца тужби, али и других пацијената који нису поднијели жалбе.
Психијатар у болници Сент-Маргерит осуђен је за силовање три пацијенткиње и сексуални напад на четврту.
Његове пацијенткиње, које су боловале од биполарног поремећаја, шизофреније или депресије, су истражитељима и на почетном суђењу описале стање шока које их је учинило "марионетама" у рукама љекара.
У марту 2013. године, Адида је присилно хоспитализован након маничне епизоде током које је покушао да задави своју тадашњу супругу.
Проглашен је, међутим, способним да настави са својом праксом психијатра у то вријеме, као и поново 2016. године, након тужбе прве пацијенткиње због силовања, која је на крају повукла своју тужбу.
Адиди је сада такође трајно забрањено бављење медицином.
