Logo
Large banner

Психијатар силовао и злостављао пацијенткиње: Осуђен на 20 година затвора

Аутор:

АТВ

13.03.2026

17:59

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Суд у Марсељу данас је осудио на 20 година затвора психијатра болнице из тог града због силовања и сексуалног злостављања четири пацијенткиње.

Поновљено суђење донијело строжу казну

Прије годину дана, Кривични суд у Буш-ди-Рону изрекао је љекару казну од 12 година због смањене урачунљивости усљед биполарног поремећаја, пренио је Фигаро.

БиХ

Тужилаштво, које је у првом степену тражило казну затвора од 18 година, жалило се на ту одлуку.

Овог пута, јавни тужилац Винсијан де Јонг, тражио је максималну казну од 20 година, наводећи да су начин дјеловања предатора и перверзност замке коју је поставио својим жртвама неспојиви са смањеном урачунљивошћу.

Ко је Марк Адида?

Психијатар Марк Адида, који је у притвору од 2020. године, континуирано је негирао оптужбе, упркос досљедним свједочењима подносилаца тужби, али и других пацијената који нису поднијели жалбе.

Психијатар у болници Сент-Маргерит осуђен је за силовање три пацијенткиње и сексуални напад на четврту.

Свијет

Његове пацијенткиње, које су боловале од биполарног поремећаја, шизофреније или депресије, су истражитељима и на почетном суђењу описале стање шока које их је учинило "марионетама" у рукама љекара.

Прошлост пуна упозорења: Ранији инциденти и оптужбе

У марту 2013. године, Адида је присилно хоспитализован након маничне епизоде током које је покушао да задави своју тадашњу супругу.

Проглашен је, међутим, способним да настави са својом праксом психијатра у то вријеме, као и поново 2016. године, након тужбе прве пацијенткиње због силовања, која је на крају повукла своју тужбу.

БиХ

Адиди је сада такође трајно забрањено бављење медицином.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Marselj

пресуда

doktor

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner