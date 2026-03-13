Додајте мрвицу овог зачина у тигањ и ријешите проблем прскања уља приликом пржења

13.03.2026
Свака домаћица зна онај непријатан осјећај када тек што је средила кухињу, мора да припрема ручак који подразумијева тигањ и врело уље. Главно питање које се тада поставља јесте како да уље не прска током пржења, јер нико не жели да проведе цијело поподне рибајући шпорет, плочице и подове.
Вреле капљице које лете на све стране нису само напорне за чишћење, већ могу изазвати и болне опекотине по рукама. Срећом, постоји стари трик који рјешава овај проблем за пар секунди, а све што вам треба већ имате у својој кухињи.
Прије него што пређемо на рјешење, важно је разумјети зашто се то дешава. Главни непријатељ вреле масноће је вода. Чим кап воде доспије у врео тигањ, она моментално испарава и прави мини-експлозију која избацује уље напоље. То се дешава са замрзнутим месом, мокрим поврћем или ако тигањ нисте добро обрисали након прања.
Иако се трудимо да све добро осушимо убрусом, увијек остане она мрвица влаге која направи хаос. Управо ту на сцену ступа један обичан зачин, преноси Крстарица.
Вјеровали или не, најбоље рјешење да уље не прска током пржења јесте обична со. Прије него што уопште упалите ринглу и сипате масноћу, на дно сувог тигања поспите само прстохват соли. Распоредите је равномјерно, па тек онда сипајте уље и пустите га да се загрије.
Со има невјероватну моћ да упије сву сувишну влагу која се налази у самом уљу или која ће изаћи из намирница током печења.
Када со „покупи“ ту влагу, она спречава стварање оних агресивних мјехурића који избацују врелу маст напоље. Резултат је мирно крчкање, хрскава корица на месу и, што је најважније, потпуно чист шпорет након ручка.
Овај трик је толико једноставан да ћете се питати како се тога раније нисте сјетили, а уштедиће вам сате рибања масноће и нервирања.
