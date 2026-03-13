Возачи из БиХ упозорени: МВД је обавезна, избјегните огромне казне

13.03.2026
Возачи из БиХ добили су упозорење из БИХАМК-а да је посједовања међународне возачке дозволе (МВД) за управљање моторним возилом у иностранству!
Међународна возачка дозвола (МВД) је међународна путна исправа регулисана важећим конвенцијама УН о друмском саобраћају.
Професор из Бањалуке осуђен због педофилије
Возачима из Босне и Херцеговине МВД издаје БИХАМК, у складу с Правилником о међународној возачкој дозволи (Службени гласник број 13/07), односно, Правилником о измјени Правилника о међународној возачкој дозволи (Службени гласник број 42/11), које доноси Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине.
Ако саобраћајна полиција земље у којој возите аутомобил утврди да немате ова међународни путни документ, нпр. у случају саобраћајне несреће или рутинских контрола (посебно честих за возила изван ЕУ), ризикујете плаћање високих казни које могу износити неколико стотина евра, тренутну забрану даљње вожње, привремено задржавање возила од стране полицијске станице, немогућност наплате штете или проблеме приликом преласка границе.
Дивља свиња направила пометњу у тржном центру (ВИДЕО)
Такође, непосједовање међународне возачке дозволе може значајно пореметити ваше планове путовања, јер без међународне возачке дозволе нећете моћи изнајмити аутомобил на већини европских аеродрома.
Из БИХАМК-а подсјећају све возаче из БиХ који планирају возити у иностранству да прије планираног путовања посјете најближу њихову канцеларију или локални клуб, гдје ће им бити издата међународна возачка дозволе.
Више информација о продајним мјестима и условима за издавање међународне возачке дозволе пронаћи ћете на БИХАМК-овој страници на ОВОМ ЛИНКУ.
Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору
"Посједовање међународне возачке дозволе ваша је законска обвеза и паметна одлука за сигурно и безбрижно путовање. Међународна возачка дозвола омогућава несметану вожњу, олакшава полицијске провјере и штити вас од непотребних казни и компликација у више од 140 земаља свијета", кажу у БИХАМК-у.
