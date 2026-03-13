Возачи из БиХ упозорени: МВД је обавезна, избјегните огромне казне

13.03.2026

17:19

Возачи из БиХ упозорени: МВД је обавезна, избјегните огромне казне

Возачи из БиХ добили су упозорење из БИХАМК-а да је посједовања међународне возачке дозволе (МВД) за управљање моторним возилом у иностранству!

Међународна возачка дозвола (МВД) је међународна путна исправа регулисана важећим конвенцијама УН о друмском саобраћају.

Nastavnik profesor

Хроника

Професор из Бањалуке осуђен због педофилије

Возачима из Босне и Херцеговине МВД издаје БИХАМК, у складу с Правилником о међународној возачкој дозволи (Службени гласник број 13/07), односно, Правилником о измјени Правилника о међународној возачкој дозволи (Службени гласник број 42/11), које доноси Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине.

Ризици вожње без међународне возачке дозволе

Ако саобраћајна полиција земље у којој возите аутомобил утврди да немате ова међународни путни документ, нпр. у случају саобраћајне несреће или рутинских контрола (посебно честих за возила изван ЕУ), ризикујете плаћање високих казни које могу износити неколико стотина евра, тренутну забрану даљње вожње, привремено задржавање возила од стране полицијске станице, немогућност наплате штете или проблеме приликом преласка границе.

Дивља свиња у тржном центру

Свијет

Дивља свиња направила пометњу у тржном центру (ВИДЕО)

Такође, непосједовање међународне возачке дозволе може значајно пореметити ваше планове путовања, јер без међународне возачке дозволе нећете моћи изнајмити аутомобил на већини европских аеродрома.

Гдје извадити МВД?

Из БИХАМК-а подсјећају све возаче из БиХ који планирају возити у иностранству да прије планираног путовања посјете најближу њихову канцеларију или локални клуб, гдје ће им бити издата међународна возачка дозволе.

Више информација о продајним мјестима и условима за издавање међународне возачке дозволе пронаћи ћете на БИХАМК-овој страници на ОВОМ ЛИНКУ.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

"Посједовање међународне возачке дозволе ваша је законска обвеза и паметна одлука за сигурно и безбрижно путовање. Међународна возачка дозвола омогућава несметану вожњу, олакшава полицијске провјере и штити вас од непотребних казни и компликација у више од 140 земаља свијета", кажу у БИХАМК-у.

Више из рубрике

Шкода

Ауто-мото

Шкода остварила рекордан годишњи профит

1 д

0
Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

Ауто-мото

Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

2 д

1
Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

Ауто-мото

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

2 д

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Ауто-мото

Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Ђани хитно оперисан

18

34

Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

18

27

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

18

20

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

18

06

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

