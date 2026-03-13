Дивља свиња направила пометњу у тржном центру (ВИДЕО)

Аутор:АТВ
13.03.2026
17:06
Коментари:0
Њемачка полиција интервенисала је данас у берлинском насељу Кепеник након што је дивља свиња залутала у тржни центар Аљенде-Центар и ушла у продавницу дисконтног ланца ТЕДи.
Према наводима полиције, животиња је примијећена како мирно пролази кроз простор између каса у једној од продавница у тржном центру, преноси Билд.
Хроника
На терен су изашли и стручњаци из Зоолошког врта у Берлину, укључујући чуваре и ветеринаре опремљене пушкама за успављивање, дуваљкама и заштитним штитовима.
Полиција је привремено затворила тржни центар док је трајала интервенција. План је у почетку био да се дивља свиња успава и касније врати у природно станиште.
Међутим, према ријечима портпарола зоолошког врта, то није било могуће због ограниченог простора унутар објекта.
"Због просторних ограничења, смиривање животиње није било могуће", објаснио је портпарол.
Друштво
Умјесто тога, животиња је уз помоћ опреме из зоолошког врта истјерана из зграде.
За сада није потврђено да ли се вратила у оближње шумско подручје код Мигелзе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму