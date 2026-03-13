Дивља свиња направила пометњу у тржном центру (ВИДЕО)

АТВ

13.03.2026

17:06

Њемачка полиција интервенисала је данас у берлинском насељу Кепеник након што је дивља свиња залутала у тржни центар Аљенде-Центар и ушла у продавницу дисконтног ланца ТЕДи.

Неочекиван гост међу рафовима

Према наводима полиције, животиња је примијећена како мирно пролази кроз простор између каса у једној од продавница у тржном центру, преноси Билд.

rotacija policija rs mup rs

На терен су изашли и стручњаци из Зоолошког врта у Берлину, укључујући чуваре и ветеринаре опремљене пушкама за успављивање, дуваљкама и заштитним штитовима.

Полиција је привремено затворила тржни центар док је трајала интервенција. План је у почетку био да се дивља свиња успава и касније врати у природно станиште.

Међутим, према ријечима портпарола зоолошког врта, то није било могуће због ограниченог простора унутар објекта.

Истјеривање умјесто успављивања

"Због просторних ограничења, смиривање животиње није било могуће", објаснио је портпарол.

Влада Републике Српске

Умјесто тога, животиња је уз помоћ опреме из зоолошког врта истјерана из зграде.

За сада није потврђено да ли се вратила у оближње шумско подручје код Мигелзе.

