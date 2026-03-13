Трамп: Ударићемо их жестоко наредне седмице

Извор:
Индекс
13.03.2026
13:06
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Државе спремне, уколико буде потребно, да обезбиједе војну пратњу пловилима кроз Хормушки мореуз, те је запријетио да ће САД „врло жестоко ударити“ на Иран током наредне седмице, преноси Фокс њуз (Fox News).
„Пратићемо танкере ако буде потребно, али…“
Упитан да ли ће САД помоћи нафтним танкерима при проласку кроз кључни морски мореуз, Трамп је одговорио потврдно.
„Урадићемо то ако буде потребно. Али, знате, надамо се да ће се ствари одвијати веома добро. Видјећемо шта ће се догодити“, рекао је, не наводећи додатне појединости.
Своје изјаве дао је у интервјуу са Брајаном Килмидом (Brian Kilmeade), који је дјелимично емитован у емисији „Фокс енд френдс“ (Fox & Friends).
„Ударићемо их врло жестоко током наредне седмице“, додао је Трамп.
Његови коментари долазе у тренутку када се Сједињене Државе и друге земље суочавају са растућим цијенама нафте и гаса. Америчко-израелски рат ушао је у 14. дан, док су се цијене нафте данас кретале близу 100 долара по барелу.
Најновије
Најчитаније
15
24
15
22
15
18
15
13
15
11
Тренутно на програму