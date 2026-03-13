Logo
Large banner

Трамп: Ударићемо их жестоко наредне седмице

Извор:

Индекс

13.03.2026

13:06

Коментари:

0
Трамп: Ударићемо их жестоко наредне седмице
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Државе спремне, уколико буде потребно, да обезбиједе војну пратњу пловилима кроз Хормушки мореуз, те је запријетио да ће САД „врло жестоко ударити“ на Иран током наредне седмице, преноси Фокс њуз (Fox News).

„Пратићемо танкере ако буде потребно, али…“

Упитан да ли ће САД помоћи нафтним танкерима при проласку кроз кључни морски мореуз, Трамп је одговорио потврдно.

„Урадићемо то ако буде потребно. Али, знате, надамо се да ће се ствари одвијати веома добро. Видјећемо шта ће се догодити“, рекао је, не наводећи додатне појединости.

Своје изјаве дао је у интервјуу са Брајаном Килмидом (Brian Kilmeade), који је дјелимично емитован у емисији „Фокс енд френдс“ (Fox & Friends).

„Ударићемо их врло жестоко током наредне седмице“, додао је Трамп.

Његови коментари долазе у тренутку када се Сједињене Државе и друге земље суочавају са растућим цијенама нафте и гаса. Америчко-израелски рат ушао је у 14. дан, док су се цијене нафте данас кретале близу 100 долара по барелу.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац након убиства побјегао у БиХ: Осуђен Игор Аврамовић

Србија

Полицајац након убиства побјегао у БиХ: Осуђен Игор Аврамовић

2 ч

0
Значајан пад индустријске производње у ФБиХ

Економија

Значајан пад индустријске производње у ФБиХ

2 ч

0
Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

Друштво

Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

2 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

Реаговао МУП због најављеног ХВО окупљања код Дервенте

2 ч

5

Више из рубрике

Кремљ

Свијет

Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

4 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Нећемо да играмо како Кијев свира: Сијарто тражи да ЕУ слиједи САД

5 ч

0
Нафта

Свијет

Амерички медији: Формирају се редови за руску нафту

6 ч

0
Снијег

Свијет

Невјероватан призор: Снијег пао у Сахари

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

15

22

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

15

18

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

15

13

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

15

11

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner