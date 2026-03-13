Logo
Полицајац након убиства побјегао у БиХ: Осуђен Игор Аврамовић

Извор:

Телеграф

13.03.2026

13:03

Полицајац након убиства побјегао у БиХ: Осуђен Игор Аврамовић
Фото: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Полицајац Игор Аврамовић (30) из Прибоја у поновљеном поступку пред Апелационим судом у Крагујевцу осуђен је на 13 година затвора због убиства суграђанина Ервина Ћелахметовића.

Апелациони суд одбио је као неосноване жалбе Вишег јавног тужилаштва у Ужицу и потврдио првостепену пресуду, која је тиме постала правоснажна. Осуђени су и Игорови помагачи – Наталија Аврамовић на годину дана затвора и Михајло Стојкановић на шест мјесеци затвора.

Игор Аврамовић је осуђен јер је 21. маја 2023. године, око поноћи, у кафићу у центру Прибоја, наочиглед присутних, убио Ћелахметовића.

Ротација полиција

Свијет

Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Према наводима оптужнице, Аврамовић је без икаквог повода пришао Ћелахметовићу и више пута га ударио у предјелу главе, након чега је он пао на под и изгубио свијест.

Како су након злочина испричали очевици, полицајац је из Београда дошао у родни Прибој за викенд и био у друштву колеге из тог града. Стајали су за шанком, након чега је Аврамовић пришао столу за којим је сједио Ервин и ушао с њим у расправу. Када је Ервин покушао да се удаљи, Аврамовић је почео да га удара и тукао га све док мушкарац није пао на под и остао непомичан.

Институт за јавно здравство РС

Друштво

Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

У локалу се зачула вриска, а потом и повици: „Немој, Игоре, уби га“, док су цијели догађај снимиле камере угоститељског објекта.

Истрага је показала да је Аврамовић, док је ударао Ћелахметовића, у руци имао боксер, што је додатно допринијело тежини повреда које су на крају биле кобне. Ервин Ћелахметовић преминуо је два сата касније у Општој болници у Прибоју од посљедица задобијених повреда.

Након напада, Аврамовић је побјегао са лица мјеста и уз помоћ пријатеља прешао у Босну и Херцеговину, гдје је ухапшен пет дана касније.

dzena gadzun screenshot

Хроника

Изнесене завршне ријечи у случају "Џена Гаџун": Тражи се осуђујућа пресуда

Иако је првобитно објављено да је ухапшен у послијеподневним часовима, касније је саопштено да је и даље на слободи и да се за њим трага. У међувремену су ухапшена тројица његових помагача. Прве информације указивале су да је ухапшена дјевојка запослена на граничном прелазу као гранична полицајка, што је пробудило сумњу да је Аврамовић напустио државу. Поред ње, ухапшени су и Игоров отац и рођак, којима је одређен притвор.

Аврамовић је у Србију изручен у јуну 2023. године, а у тужилаштву се бранио ћутањем. У његовом одсуству обављана су вјештачења и испитивања свједока.

(Телеграф)

