Весни Братић укинут кућни притвор

Извор:
Танјуг
13.03.2026
13:33
Коментари:0
Бивша министарка просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе Весни Братић укинута је мјера кућног притвора, незванично сазнаје подгорички портал Борба.
У образложењу рјешења судије за истрагу, Братић су одређене мјере надзора и то забрана приступа и састајања са свједоцима Милицом Кадовић, Јеленом Остојић (сада Мијовић) и Дејаном Дашићем, Славицом Илинчић и Маријом Лалатовић на удаљености мањој од 50 метара,
Братић је ухапшена прошлог мјесеца, након чега јој је судија за истрагу Вишег суда у Подгорици, Сузана Мугоша одредила притвор до 30 дана и Братићева је упућена у Спуж.
Након неколико дана, одлука је преиначена и Весни Братић је изречена мјера кућног притвора.
Братић је ухапшена због сумње да је направила штету од најмање 400.000 евра смјеном више од 140 директора вртића, основних и средњих школа.
Ухапшена је по налогу Специјалног државног тужилаштва СДТ Црне Горе.
Братић је била министарка просвјете у Влади премијера Здравка Кривокапића.
