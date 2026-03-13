Logo
Весни Братић укинут кућни притвор

Танјуг

13.03.2026

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Бивша министарка просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе Весни Братић укинута је мјера кућног притвора, незванично сазнаје подгорички портал Борба.

У образложењу рјешења судије за истрагу, Братић су одређене мјере надзора и то забрана приступа и састајања са свједоцима Милицом Кадовић, Јеленом Остојић (сада Мијовић) и Дејаном Дашићем, Славицом Илинчић и Маријом Лалатовић на удаљености мањој од 50 метара,

Братић је ухапшена прошлог мјесеца, након чега јој је судија за истрагу Вишег суда у Подгорици, Сузана Мугоша одредила притвор до 30 дана и Братићева је упућена у Спуж.

Након неколико дана, одлука је преиначена и Весни Братић је изречена мјера кућног притвора.

Братић је ухапшена због сумње да је направила штету од најмање 400.000 евра смјеном више од 140 директора вртића, основних и средњих школа.

Ухапшена је по налогу Специјалног државног тужилаштва СДТ Црне Горе.

Братић је била министарка просвјете у Влади премијера Здравка Кривокапића.

Весна Братић

Црна Гора

