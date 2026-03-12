Ужасна несрећа: Прозор убио чистачицу у библиотеци

Аутор:АТВ
У библиотеци у Жалцу догодила се трагична несрећа на раду у којој је погинула 62-годишња жена.
Како се наводи, на жену је, приликом чишћења, пао метални прозор, а несрећна жена је преминула на лицу мјеста.
Полицијска управа Цеље саопштила је да је у уторак обавијештена о трагичној несрећи на раду у Међуопштинској општој библиотеци Жалец.
"Према првим информацијама, метални прозор је пао на 62-годишњу жену која је чистила просторије и тешко је повредио да је преминула на лицу мјеста", написали су.
Поред истражног судије и окружног државног тужиоца, у увиђају мјеста несреће учествовали су и цељски криминалисти.
Како је директорка библиотеке Јоланда Железник написала за СТА, она је "потресена и у дубокој тузи" изразила саучешће породици преминуле, која је преко службе за чишћење чистила Међуопштинску општу библиотеку Жалец.
Она није жељела да говори о детаљима несреће и одговорности.
"Истрага је у току, наложена је обдукција", додала је, преноси Телеграф.
