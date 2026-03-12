Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Извор:
СРНА
12.03.2026
12:23

Код возача теретног возила из БиХ хрватски цариници су пронашли 20.000 евра и изрекли му казну од 6.600 евра за покушај незаконитог уноса новца у ЕУ.
Новац је откривен у кабини испод сувозачевог сједишта током контроле теретног возила регистарских ознака БиХ током контроле на ауто-путу Липовац - Брегана.
Возачу је издат прекршајни налог с новчаном казном од 6.600 евра, а он је на лицу мјеста платио двије трећине казне, односно 4.400 евра и трошкове поступка, преносе хрватски медији.
