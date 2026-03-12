Logo
Large banner

Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Извор:

СРНА

12.03.2026

12:23

Коментари:

0
Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Код возача теретног возила из БиХ хрватски цариници су пронашли 20.000 евра и изрекли му казну од 6.600 евра за покушај незаконитог уноса новца у ЕУ.

Новац је откривен у кабини испод сувозачевог сједишта током контроле теретног возила регистарских ознака БиХ током контроле на ауто-путу Липовац - Брегана.

Возачу је издат прекршајни налог с новчаном казном од 6.600 евра, а он је на лицу мјеста платио двије трећине казне, односно 4.400 евра и трошкове поступка, преносе хрватски медији.

Подијели:

Тагови :

Казна

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

Регион

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

4 ч

0
Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

Регион

Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

21 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Откривено ко је мушкарац с експлицитног снимка Мирјане Пајковић?

22 ч

0
Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

Регион

Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

15

44

Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner