Откривено ко је мушкарац с експлицитног снимка Мирјане Пајковић?

Аутор:

АТВ

11.03.2026

18:08

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Основно државно тужилаштво у Подгорици отворило је предмет након саслушања бивше државне службенице Мирјане Пајковић, која је у петак, по налогу тужилаштва, дала исказ Управи полиције.

"У Основном државном тужилаштву у Подгорици формиран је предмет с циљем утврђивања постојања обиљежја кривичног д‌јела које се гони по службеној дужности", саопштили су из ОДТ-а Подгорица за црногорски портал Побједа. Предмет се тренутно налази у фази извиђаја.

Експлицитни снимци и оптужбе

Прошле седмице у појединим медијима и на друштвеним мрежама појавили су се још два експлицитна снимка, на којима се, како се наводи, појављују Пајковић и Никола Дрецун, који је у бијегу због сумње да је починио тешка кривична д‌јела.

Дрецун се сумњичи за убиство Драгана Рогановића и Петра Калуђеровића, као и за рањавање три особе на Цетињу 20. јуна 2024. године. Крајем 2024. за њим је расписана и црвена Интерполова потјерница.

Дарко и Драган Лазић

Сцена

Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

Пајковићева је ове наводе негирала на саслушању у полицији.

Ко је Мирјана Пајковић?

Мирјана Пајковић бивша је државна секретарка у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, гд‌је је била на челу Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода. Широј јавности постала је позната не само по институционалној функцији, већ и по присутности на друштвеним мрежама, гд‌је је често привлачила пажњу објавама које су спајале политику, лични стил и јавни имиџ, оцјењује Јутарњи.

Најновија вијест

Србија

Погинуо рођени брат Дарка Лазића

Пајковићева се у јануару нашла у центру велике афере након што су у јавност процурили експлицитни снимци и фотографије. Услиједиле су кривичне пријаве, међусобне оптужбе са бившим директором АНБ-а Дејаном Вукшићем, као и снажни политички потреси.

Реакција и посљедице

Пајковић је поднијела три кривичне пријаве због неовлаштене дистрибуције интимног садржаја, тврдећи да је била изложена пријетњама и уцјенама. Недуго потом поднијела је оставку на дужност државне тајнице, коју је, као и остали актери афере, образложила „личним разлозима“.

Овај случај отворио је ширу расправу у црногорској јавности о:

  • границама између приватног живота и јавне функције,
  • улози друштвених мрежа у политичким каријерама,
  • институционалној заштити од тзв. осветничке порнографије, која је у Црној Гори кривично д‌јело кажњиво затворском казном.

Док Пајковићева тврди да је жртва неовлаштене дистрибуције интимног садржаја, друга страна износи супротне оптужбе.

Налог на Онли Фенс

Бивша црногорска политичарка, у међувремену је отворила профил на платформи Онли Фенс.

Онли Фенс је страница за одрасле која се популарно назива и “порно Инстаграм,” а корисници који одлуче да се тамо региструју могу бирати да ли желе да буду купац или креатор садржаја, односно продавач.

