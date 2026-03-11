Logo
Large banner

Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

11.03.2026

18:42

Коментари:

0
Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији
Фото: Pixabay

Поједине бензинске станице у Словенији суочавају се с привременим несташицама горива због наглог раста тражње, саопштила је данас, 11. марта највећа малопродајна компанија за гориво у тој земљи, Петрол група.

Портпарол компаније изјавио је да је од прошле нед‌јеље забиљежен снажан пораст потражње за горивом у Словенији, преноси СТА.

"Тренутно прилагођавамо продајне и логистичке операције како бисмо осигурали што стабилније снабдевање тржишта. Велика тражња може да доведе до брзог пражњења залиха на појединим локацијама, али је гориво углавном доступно на оближњим пумпама", наводи Петрол група.

У компанији објашњавају да је додатни раст потражње изазван чињеницом да су малопродајне цијене горива у Словенији, након снижења акциза, ниже него у неким сусједним државама.

Nafta

Економија

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

Купци из иностранства су због тога почели да се више снабдијевају горивом у Словенији, посебно на бензинским станицама у пограничним подручјима, додаје Петрол група.

Према анализи цијена коју је објавила национална аутомобилска организација АМЗС, Словенија и даље спада међу земље с најнижим цијенама горива у Европи.

Литар бензина од 95 октана тренутно кошта око 1,466 евра, док је цијена дизела 1,528 евра по литру, што је ниже него у државама попут Аустрије и Италије.

Драган Лазић

Србија

Ово је Драган Лазић погинули брат Дарка Лазића

Петрол група је истовремено забиљежила нагло повећање броја поруџбина за лож-уље, пошто купци покушавају да осигурају резерве због неизвјесности на тржишту.

Компанија наводи да је снабдијевање осигурано, али да се испоруке организују према логистичким могућностима и оперативним приоритетима.

Предност имају корисници у Словенији за које је енергија кључна, попут болница, домова за старије, вртића и школа, поручује Петрол група.

Подијели:

Тагови :

gorivo

Словенија

несташица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Откривено ко је мушкарац с експлицитног снимка Мирјане Пајковић?

2 ч

0
Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

Регион

Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

7 ч

0
računar, haker, tehnologija

Регион

Сајбер напад на албански парламент, хакери тврде да имају све мејлове посланика

22 ч

0
Мирјана Пајковић, испливао експлицитни снимак

Регион

Контроверзан интервју Мирјане Пајковић: Нападају је жене "које немају храброст да буду као она"?

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Отварање првог Центра за континуирану едукацију медицинских техничара у Српској

20

35

Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

20

15

Затворски чувари добијају повољније услове за пензију?

20

10

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

20

05

Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner