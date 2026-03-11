Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

11.03.2026
18:42
Коментари:0
Поједине бензинске станице у Словенији суочавају се с привременим несташицама горива због наглог раста тражње, саопштила је данас, 11. марта највећа малопродајна компанија за гориво у тој земљи, Петрол група.
Портпарол компаније изјавио је да је од прошле недјеље забиљежен снажан пораст потражње за горивом у Словенији, преноси СТА.
"Тренутно прилагођавамо продајне и логистичке операције како бисмо осигурали што стабилније снабдевање тржишта. Велика тражња може да доведе до брзог пражњења залиха на појединим локацијама, али је гориво углавном доступно на оближњим пумпама", наводи Петрол група.
У компанији објашњавају да је додатни раст потражње изазван чињеницом да су малопродајне цијене горива у Словенији, након снижења акциза, ниже него у неким сусједним државама.
Економија
Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено
Купци из иностранства су због тога почели да се више снабдијевају горивом у Словенији, посебно на бензинским станицама у пограничним подручјима, додаје Петрол група.
Према анализи цијена коју је објавила национална аутомобилска организација АМЗС, Словенија и даље спада међу земље с најнижим цијенама горива у Европи.
Литар бензина од 95 октана тренутно кошта око 1,466 евра, док је цијена дизела 1,528 евра по литру, што је ниже него у државама попут Аустрије и Италије.
Србија
Ово је Драган Лазић погинули брат Дарка Лазића
Петрол група је истовремено забиљежила нагло повећање броја поруџбина за лож-уље, пошто купци покушавају да осигурају резерве због неизвјесности на тржишту.
Компанија наводи да је снабдијевање осигурано, али да се испоруке организују према логистичким могућностима и оперативним приоритетима.
Предност имају корисници у Словенији за које је енергија кључна, попут болница, домова за старије, вртића и школа, поручује Петрол група.
Регион
2 ч0
Регион
7 ч0
Регион
22 ч0
Регион
23 ч0
Најновије
Најчитаније
20
44
20
35
20
15
20
10
20
05
Тренутно на програму