Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

Међународна агенција за енергетику (ИЕА) одлучила је данас једногласно да пусти на тржиште рекордних 400 милиона барела нафте из резерви како би смањила посљедице глобалних поремећаја у снабдијевању енергентима због рата на Блиском истоку, изјавио је директор ове организације Фатих Бирол.
"Ријеч је о највећој координисаној интервенцији на тржишту нафте у историји ИЕА", навео је Бирол у видео-поруци.
Додао је да ће тачан распоред пуштања нафте из резерви бити утврђен накнадно.
Координисано пуштање нафте из стратешких резерви, каже Бирол, могло би да помогне стабилизацији тржишта и ублажавању притиска на цијене енергената док се не успоставе стабилнији транспортни и трговински токови.
Упозорио је да је кључна енергетска рута кроз Ормуски мореуз готово потпуно блокирана, а њом у нормалним околностима пролази око 15 милиона барела сирове нафте дневно и још пет милиона барела нафтних деривата, односно приближно четвртина глобалне поморске трговине нафтом.
"Због ограниченог транспорта и недостатка складишних капацитета, произвођачи нафте на Блиском истоку почели су да смањују производњу, док су забиљежени и нови напади на енергетску инфраструктуру", рекао је Бирол и додао да је ситуација додатно закомпликована поремећајима у трговини природним гасом и течним природним гасом.
У Статуту Агенције је наведено да су одлуке ИЕА политички обавезујуће и да је свака од 32 државе чланице дужна дати допринос сразмјеран њеном удјелу у потрошњи нафте међу чланицама.
ИЕА је од свог оснивања 1974. године само пет пута посегла за оваквим потезом - приликом рата у Заливу 1991. године, урагана "Катрина" и "Рита" 2005. године, грађанског рата у Либији 2011, те два пута у 2022. години након почетка рата у Украјини.
