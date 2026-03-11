Logo
Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

11.03.2026

Фото: Pixabay

Међународна агенција за енергетику (ИЕА) одлучила је данас једногласно да пусти на тржиште рекордних 400 милиона барела нафте из резерви како би смањила посљедице глобалних поремећаја у снабдијевању енергентима због рата на Блиском истоку, изјавио је директор ове организације Фатих Бирол.

"Ријеч је о највећој координисаној интервенцији на тржишту нафте у историји ИЕА", навео је Бирол у видео-поруци.

Додао је да ће тачан распоред пуштања нафте из резерви бити утврђен накнадно.

Координисано пуштање нафте из стратешких резерви, каже Бирол, могло би да помогне стабилизацији тржишта и ублажавању притиска на цијене енергената док се не успоставе стабилнији транспортни и трговински токови.

Упозорио је да је кључна енергетска рута кроз Ормуски мореуз готово потпуно блокирана, а њом у нормалним околностима пролази око 15 милиона барела сирове нафте дневно и још пет милиона барела нафтних деривата, односно приближно четвртина глобалне поморске трговине нафтом.

"Због ограниченог транспорта и недостатка складишних капацитета, произвођачи нафте на Блиском истоку почели су да смањују производњу, док су забиљежени и нови напади на енергетску инфраструктуру", рекао је Бирол и додао да је ситуација додатно закомпликована поремећајима у трговини природним гасом и течним природним гасом.

У Статуту Агенције је наведено да су одлуке ИЕА политички обавезујуће и да је свака од 32 државе чланице дужна дати допринос сразмјеран њеном удјелу у потрошњи нафте међу чланицама.

ИЕА је од свог оснивања 1974. године само пет пута посегла за оваквим потезом - приликом рата у Заливу 1991. године, урагана "Катрина" и "Рита" 2005. године, грађанског рата у Либији 2011, те два пута у 2022. години након почетка рата у Украјини.

