Бизнисмен из БиХ постао ‘краљ хране’: Купио још једну фирму у Хрватској

Прехрамбени див Жито група, чији је власник бизнисмен из БиХ Марко Пипунић, преузела је данас још једну хрватску компанију.
Жито група је преко своје фирме Нови Аграр д.о.о. са сједиштем у Осијеку потписала уговор о преузимању фирме Anabbela д.о.о. за производњу, прераду, трговину и услуге, Дубошевица.
Фирма Anabbela која улази под окриље Жито групе обрађује више од 1.000 ха пољопривредног земљишта у Барањи и има развијену кооперацију с локалним произвођачима.
Овом аквизицијом, заједно с прошлогодишњим преузимањем друштва Агро-Товарник д.о.о., Жито Група је од иницијалне јавне понуде повећала укупне пољопривредне површине које обрађује за 4.500 ха, односно 25 одсто.
Тиме је укупна површина коју обрађује повећана на више од 22.000 ха. Додатно, Група проширује своје пословање у сегменту ратарства на подручје Барање гдје до сад није била присутна.
Жито Група наставља успјешно проводити инвестицијске активности презентиране кроз иницијалну јавну понуду и јачати присутност на регионалном тржишту.
Како смо писали почетком ове године, Жито група је на добром је путу да већ током 2026. године постане највећи произвођач хране у Хрватској, мјерено приходима, а након низа аквизиција.
Недавно су склопили уговор о преузимању 51 одсто власничког удјела у осјечкој компанији МИ Равлић, која је један од значајнијих произвођача меса.
Осим тога, провели су и једну од највећих аквизиција у Хрватској – преузимање загребачке Звијезде од Фортенова групе, бившег Агрокора.
Укључивањем свих аквизираних компанија – Жито које је већ раније постало највећи играч у пољопривредној производњи у Хрватској – ове године може преузети и позицију највећег произвођача у цјелокупном пољопривредно-прехрамбеном сектору у Хрватској.
Према свим пројекцијама, приходи од пола милијарде евра биће премашени, чиме компанија улази у нову лигу регионалних прехрамбених дивова.
Оснивач Жито групе је Марко Пипунић, рођен у Модричи у Босни и Херцеговини, гдје је живио до почетка рата и започео свој пословни пут. Данас се сматра једним од најмоћнијих и најутицајнијих подузетника у Хрватској, с растућим утицајем и на регионалном нивоу, подсјећа БизнисИнфо.ба.
