Из Бијеле куће "открили" када ће цијене нафте и гаса бити ниже

Извор:
Агенције
11.03.2026
07:25
Коментари:0
Убрзо након што буду остварени сви циљеви заједничке израелско-америчке војне интервенције против Ирана, америчка јавност ће видјети да цијене нафте и гаса падају, изјавила је синоћ портпаролка Бијеле куће Каролајн Ливит.
- Амерички народ може да буде увјерен да је недавно повећање цијена нафте и гаса привремено и да ће ова операција (израелско-америчка војна интервенција против Ирана) резултирати нижим ценама гаса на дужи рок - изјавила је Ливит на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.
Додала је да амерички предсједник Доналд Трамп и његов енергетски тим пажљиво прате тржишта, разговарају са лидерима индустрије и да америчка војска израђује додатне опције у складу са предсједниковом директивом да се Ормуски мореуз држи отвореним.
Цијене нафте у понедјељак су скочиле на више од 119 долара по барелу и достигле највиши ниво од јуна 2022. године, па постоји забринутост да би то могло да наштетити америчким предузећима и потрошачима уочи новембарских средњорочних избора и надања републиканца да ће задржати контролу над Конгресом.
Свијет
3 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Друштво
21 ч13
Економија
11 ч0
Економија
16 ч0
Економија
18 ч0
Економија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Тренутно на програму