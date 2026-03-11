Logo
Large banner

Из Бијеле куће "открили" када ће цијене нафте и гаса бити ниже

Извор:

Агенције

11.03.2026

07:25

Коментари:

0
Из Бијеле куће "открили" када ће цијене нафте и гаса бити ниже
Фото: Танјуг/АП

Убрзо након што буду остварени сви циљеви заједничке израелско-америчке војне интервенције против Ирана, америчка јавност ће видјети да цијене нафте и гаса падају, изјавила је синоћ портпаролка Бијеле куће Каролајн Ливит.

- Амерички народ може да буде увјерен да је недавно повећање цијена нафте и гаса привремено и да ће ова операција (израелско-америчка војна интервенција против Ирана) резултирати нижим ценама гаса на дужи рок - изјавила је Ливит на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.

Додала је да амерички предсједник Доналд Трамп и његов енергетски тим пажљиво прате тржишта, разговарају са лидерима индустрије и да америчка војска израђује додатне опције у складу са предсједниковом директивом да се Ормуски мореуз држи отвореним.

Цијене нафте у понедјељак су скочиле на више од 119 долара по барелу и достигле највиши ниво од јуна 2022. године, па постоји забринутост да би то могло да наштетити америчким предузећима и потрошачима уочи новембарских средњорочних избора и надања републиканца да ће задржати контролу над Конгресом.

Подијели:

Тагови :

Bijela kuća

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Разговарали Трамп и Путин: Разматра се ублажавање санкција руској нафти

Свијет

Разговарали Трамп и Путин: Разматра се ублажавање санкција руској нафти

3 ч

0
Киша

Свијет

Пријети црна киша натопљена нафтом: СЗО издала хитно упозорење грађанима

17 ч

0
Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Свијет

Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

17 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Савић: На раст цијене горива тренутно не можемо утицати

21 ч

13

Више из рубрике

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Економија

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

11 ч

0
Повлачи се производ који многи имамо: Добро провјерите у својим кућама!

Економија

Повлачи се производ који многи имамо: Добро провјерите у својим кућама!

16 ч

0
Скок биткоина: Индекс страха у зони екстремног

Економија

Скок биткоина: Индекс страха у зони екстремног

18 ч

0
Минић са представницима "Нове Љубије", ево шта је закључено

Економија

Минић са представницима "Нове Љубије", ево шта је закључено

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner