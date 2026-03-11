Из Бијеле куће "открили" када ће цијене нафте и гаса бити ниже

Убрзо након што буду остварени сви циљеви заједничке израелско-америчке војне интервенције против Ирана, америчка јавност ће видјети да цијене нафте и гаса падају, изјавила је синоћ портпаролка Бијеле куће Каролајн Ливит.

- Амерички народ може да буде увјерен да је недавно повећање цијена нафте и гаса привремено и да ће ова операција (израелско-америчка војна интервенција против Ирана) резултирати нижим ценама гаса на дужи рок - изјавила је Ливит на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.

Додала је да амерички предсједник Доналд Трамп и његов енергетски тим пажљиво прате тржишта, разговарају са лидерима индустрије и да америчка војска израђује додатне опције у складу са предсједниковом директивом да се Ормуски мореуз држи отвореним.

Цијене нафте у понедјељак су скочиле на више од 119 долара по барелу и достигле највиши ниво од јуна 2022. године, па постоји забринутост да би то могло да наштетити америчким предузећима и потрошачима уочи новембарских средњорочних избора и надања републиканца да ће задржати контролу над Конгресом.