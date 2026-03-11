Logo
Large banner

Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"

Извор:

24сата.хр

11.03.2026

08:28

Коментари:

0
Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"
Фото: EMSC

Подручје Глине у Хрватској је јутрос око 7:33 сати погодио земљотрес. Како пише ЕМСЦ, потрес је био на дубини од 10 километара. Измерен је 20 километара од Петриње.

О свему се огласила и Хрватска сеизмолошка служба која је навела да је потрес био магнитуде 2,8 степени по Рихтеру, док ЕМСЦ наводи да је потрес био јачине 2,5 степени.

Било је и оних који су подрхтавање добро осетили.

"Грмјело је и тресло", "Добро је све затресло", "Кратко је трајало, али добро је затресло", написали су грађани на сајту ЕМСЦ, преносе 24sata.hr.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Свијет

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

1 ч

0
Пријети нови рат евроазијској економији, и то није Иран

Свијет

Пријети нови рат евроазијској економији, и то није Иран

1 ч

0
МУП Српске издао важно упозорење грађанима Лакташа

Република Српска

МУП Српске издао важно упозорење грађанима Лакташа

2 ч

0
Погођена њемачка војна база у Јордану?

Свијет

Погођена њемачка војна база у Јордану?

2 ч

0

Више из рубрике

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Свијет

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

1 ч

0
Пријети нови рат евроазијској економији, и то није Иран

Свијет

Пријети нови рат евроазијској економији, и то није Иран

1 ч

0
Погођена њемачка војна база у Јордану?

Свијет

Погођена њемачка војна база у Јордану?

2 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

У Русији покренут програм трансплантације шака!

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner