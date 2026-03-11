Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"

Извор:
11.03.2026
Подручје Глине у Хрватској је јутрос око 7:33 сати погодио земљотрес. Како пише ЕМСЦ, потрес је био на дубини од 10 километара. Измерен је 20 километара од Петриње.
О свему се огласила и Хрватска сеизмолошка служба која је навела да је потрес био магнитуде 2,8 степени по Рихтеру, док ЕМСЦ наводи да је потрес био јачине 2,5 степени.
Било је и оних који су подрхтавање добро осетили.
🔔#Earthquake (#potres) M2.5 occurred 26 km W of #Sisak (#Croatia) 29 min ago (local time 07:33:34). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 11, 2026
"Грмјело је и тресло", "Добро је све затресло", "Кратко је трајало, али добро је затресло", написали су грађани на сајту ЕМСЦ, преносе 24sata.hr.
