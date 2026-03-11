МУП Српске издао важно упозорење грађанима Лакташа

Аутор:АТВ
11.03.2026
08:19
Коментари:0
МУП Републике Српске обавјештава грађана да ће се данас од 09:00 до 15:00 у насељу Јаблан код Лакташа реализовати тактичка вјежба.
"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе у саопштењу МУП Републике Српске.
Вјежбу реализује Центар за обуку за припаднике Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске.
