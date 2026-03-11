Logo
МУП Српске издао важно упозорење грађанима Лакташа

АТВ

11.03.2026

08:19

Фото: АТВ

МУП Републике Српске обавјештава грађана да ће се данас од 09:00 до 15:00 у насељу Јаблан код Лакташа реализовати тактичка вјежба.

"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе у саопштењу МУП Републике Српске.

Вјежбу реализује Центар за обуку за припаднике Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Република Српска

МУП Републике Српске

vježba

