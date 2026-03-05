МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

Аутор:АТВ
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас, 05.03.2026. године, у времену од 11,00 до 15,00 часова, на подручју насеља Слатина, град Лакташи, реализовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
