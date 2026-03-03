Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

Аутор:АТВ
03.03.2026
10:32
Коментари:0
Играч из Груда у остварио је невјероватан добитак у једној приватној кладионици у Босни и Херцеговини (БиХ).
Свијет
Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''
На четири иста листића, уплаћена по 1 КМ (укупно 4 КМ), освојио је чак 404.957,72 КМ.
Уз то, на додатна четири иста листића која су чекала исход утакмице Бетис – Севиља, играч је такође остварио успјех, осигуравши нових 435.345,68 КМ.
Укупан добитак тако износи импресивних 840.303,40 КМ.
Хроника
Тијело жене пронађено у кући: Убијена због новца?
Овај изванредни добитак показује колико клађење може бити непредвидиво, а истовремено и привлачно, пише портал "Груде".
Напомена: Клађење може бити ризично и штетно – препоручује се играти одговорно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму