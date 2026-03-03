Logo
Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

АТВ

03.03.2026

10:32

Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ
Фото: АТВ

Играч из Груда у остварио је невјероватан добитак у једној приватној кладионици у Босни и Херцеговини (БиХ).

Америчка амбасада у пламену

Свијет

Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''

На четири иста листића, уплаћена по 1 КМ (укупно 4 КМ), освојио је чак 404.957,72 КМ.

Уз то, на додатна четири иста листића која су чекала исход утакмице Бетис – Севиља, играч је такође остварио успјех, осигуравши нових 435.345,68 КМ.

Укупан добитак тако износи импресивних 840.303,40 КМ.

Полиција Србија

Хроника

Тијело жене пронађено у кући: Убијена због новца?

Овај изванредни добитак показује колико клађење може бити непредвидиво, а истовремено и привлачно, пише портал "Груде".

Напомена: Клађење може бити ризично и штетно – препоручује се играти одговорно.

