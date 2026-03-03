Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''

Аутор:АТВ
Америчка амбасада у саудијској пријестоници Ријаду погођена је у нападу иранских дронова и саопштила је да се привремено затвара.
Министарство одбране Саудијске Арабије је раније на друштвеним мрежама потврдило да су амбасаду погодила два дрона и да је то изазвало пожар ограничених размјера и мању материјалну штету на згради.
"Гардијан" преноси извјештаје из Саудијске Арабије да се чула гласна експлозија и виђена је ватра како избија из амбасаде рано јутрос.
Црни дим се дизао изнад дипломатског кварта Ријада, у којем су смјештене стране мисије.
Трамп је у изјави америчком телевизији "Њузнејшен" рекао да ће САД "ускоро" узвратити на напад Ирана на америчку амбасаду у Ријаду, као и на смрт шест америчких војника који су до сада страдали у сукобу са Техераном.
Власти САД су синоћ саопштиле да је рањено 18 припадника америчких трупа.
"Трамп ми је такође рекао да не мисли да ће бити потребне чизме на терену (распоређивање копнених трупа)", написала је на друштвеној мрежи Икс Кели Мејер, новинарка "Њузнејшена" која је разговарала са шефом Бијеле куће.
