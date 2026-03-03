Благојевић: Додик уз Вашингтон у борби против терористичког режима у Техерану

Извор:
СРНА
03.03.2026
08:30
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик пружа пуну подршку САД у борби против терористичког режима у Ирану, изјавио је бивши гувернер Илиониса Род Благојевић.
"У ратним временима сазнајеш ко су ти прави пријатељи. Милорад Додик није оклијевао да изјави своју пуну подршку САД сада када смо у рату са терористичким иранским режимом", написао је Благојевић на "Иксу".
Економија
Цијене нафте и даље расту
Он је навео да руководство ФБиХ, под утицајем иранског режима, покушава да осуди Додика са циљем истјеривања српског становништва и стварања унитарне исламске БиХ.
"Додик је потпуно уз САД упркос чињеници да га ФБиХ, под утицајем Ирана, наставља прогонити како би могли да истјерају српско хришћанско становништво из БиХ, и остваре свој циљ стварања унитарне муслиманске државе у Европи", додао је Благојевић.
Република Српска
Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела
Додик је раније саопштио како Република Српска подржава напоре Израела и САД у борби против исламистичког режима у Ирану, који је одговоран за ширење радикализма, обуке муџахедина у БиХ, као и за подршку глобалном тероризму.
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму