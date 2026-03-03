Logo
Large banner

Благојевић: Додик уз Вашингтон у борби против терористичког режима у Техерану

Извор:

СРНА

03.03.2026

08:30

Коментари:

2
Род Благојевић
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик пружа пуну подршку САД у борби против терористичког режима у Ирану, изјавио је бивши гувернер Илиониса Род Благојевић.

"У ратним временима сазнајеш ко су ти прави пријатељи. Милорад Додик није оклијевао да изјави своју пуну подршку САД сада када смо у рату са терористичким иранским режимом", написао је Благојевић на "Иксу".

Nafta

Економија

Цијене нафте и даље расту

Он је навео да руководство ФБиХ, под утицајем иранског режима, покушава да осуди Додика са циљем истјеривања српског становништва и стварања унитарне исламске БиХ.

"Додик је потпуно уз САД упркос чињеници да га ФБиХ, под утицајем Ирана, наставља прогонити како би могли да истјерају српско хришћанско становништво из БиХ, и остваре свој циљ стварања унитарне муслиманске државе у Европи", додао је Благојевић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

Додик је раније саопштио како Република Српска подржава напоре Израела и САД у борби против исламистичког режима у Ирану, који је одговоран за ширење радикализма, обуке муџахедина у БиХ, као и за подршку глобалном тероризму.

Подијели:

Тагови :

Род Благојевић

Милорад Додик

Израел Иран

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Сцена

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

2 ч

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Хроника

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

2 ч

0
ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Хроника

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

2 ч

0
Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

2 ч

0

Више из рубрике

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

2 ч

0
Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Свијет

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

2 ч

0
Авион, лет

Свијет

Лет Дубаи - Београд био најпраћенији на свијету

2 ч

0
Застава Црна Гора

Свијет

Црна Гора издала хитно упозорење за своје држављане који су на Блиском истоку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner