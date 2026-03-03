Logo
Црна Гора издала хитно упозорење за своје држављане који су на Блиском истоку

03.03.2026

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Министарство спољних послова Црне Горе позвало је црногорске држављане који се налазе у ратом погођеним земљама на Блиском истоку и савјетује им да остану у својим мјестима пребивалишта, избјегавају непотребна кретања и редовно прате званична обавјештења надлежних органа земаља у којима бораве.

Када су у питању Уједињени Арапски Емирати, гдје је почела реализација одређених комерцијалних и чартер летова, напомињу да ваздушни простор остаје ограничен за шири саобраћај.

Израел Иран напад

Свијет

У току евакуација српских држављана из Израела

"Летови који се тренутно обављају односе се искључиво на путнике који су претходно боравили на аеродромима, као и на оне који су већ купили карте код авио-компанија Емиратес, ФлyДубаи и Етихад. Поменуте путнике ће директно контактирати њихове авио-компаније", наводи се у саопштењу.

Грађанима Црне Горе се препоручује да не иду на аеродроме осим ако нису претходно обавијештени и позвани на лет, као и да остану у својим мјестима пребивалишта и редовно прате обавјештења својих авио-компанија у вези са могућим промјенама датума путовања.

"Поред тога, Министарство, преко надлежних дипломатско-конзуларних представништава, је у редовној комуникацији са црногорским држављанима који се налазе у свим осталим земљама Блиског истока и који су заинтересовани за евакуацију", саопштило је Министарство спољних послова.

Иран

Свијет

Два иранска дрона погодила америчку амбасаду у Ријаду

Узимајући у обзир сложеност ситуације, која се првенствено односи на затварање ваздушног простора у погођеним земљама, Министарство преиспитује све расположиве опције за пружање подршке црногорским држављанима и разматра све кораке усмјерене ка њиховој могућој евакуацији.

„У случају потребе за конзуларном подршком или ванредних ситуација, грађани се могу обратити надлежним дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе, чије су телефонске линије доступне 24 сата дневно на линку“, саопштило је Министарство.

