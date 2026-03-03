Logo
Large banner

Два иранска дрона погодила америчку амбасаду у Ријаду

03.03.2026

07:22

Коментари:

0
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Министарство одбране Саудијске Арабије потврдило је да су два иранска дрона погодила америчку амбасаду у Ријаду. Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је ускоро одговор на напад дроновима на америчку амбасаду у Ријаду, у којем је избио мањи пожар и настала штета.

Авион из Дубаија са 200 српских држављана слетио у Београд

Авион "Флај Дубаија" из Уједњиених Арапских Емирата са 200 држављана Србије слетио је у 06.17 часова на београдски аеродром.

Противваздушна одбрана дјеловала против новог таласа балистичких пројектила из Иран

Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата јавља да је противваздушна одбрана дјеловала против новог таласа балистичких пројектила из Ирана.

Трамп

Свијет

Трамп: Рат може да траје ''заувијек''

Иран је лансирао пројектиле према неколико подручја Израела, упозорила је израелска војска. Из Ирана порука да ће напасти било коју америчку базу у Европи ако буде неопходно. Иранска револуционарна гарде саопштила је да је затворен Ормуски мореуз, једна од најважнијих свjетских рута за извоз нафте, уз упозорење да ће бити нападнут сваки брод који покуша да прође тим пловним путем.

Либански медији објавили су да су изведена најмање два израелска ваздушна напада у јужном бејрутском округу Дахије, који важи за упориште Хезболаха.

Напад-Дубаи

Свијет

Ракете лете на све стране у Дубаију и Абу Дабију, туристи у страху

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да би рат САД-а и Израела против Ирана могао потрајати "неко вријеме", али да неће трајати годинама.

Министарство спољних послова САД-а позвало је Американце да одмах напусте више од десетак земаља на Блиском истоку, укључујући Саудијску Арабију и Уједињене Арапске Емирате.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Америка

Иран

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Рат може да траје ''заувијек''

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Ракете лете на све стране у Дубаију и Абу Дабију

3 ч

0
Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну

Свијет

Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну

3 ч

0
САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток

Свијет

САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner