Министарство одбране Саудијске Арабије потврдило је да су два иранска дрона погодила америчку амбасаду у Ријаду. Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је ускоро одговор на напад дроновима на америчку амбасаду у Ријаду, у којем је избио мањи пожар и настала штета.
Авион из Дубаија са 200 српских држављана слетио у Београд
Авион "Флај Дубаија" из Уједњиених Арапских Емирата са 200 држављана Србије слетио је у 06.17 часова на београдски аеродром.
Противваздушна одбрана дјеловала против новог таласа балистичких пројектила из Иран
Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата јавља да је противваздушна одбрана дјеловала против новог таласа балистичких пројектила из Ирана.
Трамп: Рат може да траје ''заувијек''
Иран је лансирао пројектиле према неколико подручја Израела, упозорила је израелска војска. Из Ирана порука да ће напасти било коју америчку базу у Европи ако буде неопходно. Иранска револуционарна гарде саопштила је да је затворен Ормуски мореуз, једна од најважнијих свjетских рута за извоз нафте, уз упозорење да ће бити нападнут сваки брод који покуша да прође тим пловним путем.
Либански медији објавили су да су изведена најмање два израелска ваздушна напада у јужном бејрутском округу Дахије, који важи за упориште Хезболаха.
Ракете лете на све стране у Дубаију и Абу Дабију, туристи у страху
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да би рат САД-а и Израела против Ирана могао потрајати "неко вријеме", али да неће трајати годинама.
Министарство спољних послова САД-а позвало је Американце да одмах напусте више од десетак земаља на Блиском истоку, укључујући Саудијску Арабију и Уједињене Арапске Емирате.
