Трамп: Рат може да траје ''заувијек''

Извор:

Телеграф

03.03.2026

07:20

Амерички предсједник Доналд Трамп
Предсједник САД Доналд Трамп је на мрежи Трутх Социал коментарисао обилне залихе муниције "средњег и вишег средњег квалитета" у САД, додајући да се ратови "могу водити 'заувијек'" користећи само ове залихе".

"Имамо практично неограничене залихе овог оружја. Сједињене Државе су снабдјевене и спремне за ПОБЈЕДУ, ВЕЛИКУ!!!", написао је Трамп.

Регион

Земљотрес у Хрватској

У својим посљедњим изјавама, он такође оптужује свог претходника Џоа Бајдена да је Украјини обезбиједио "толико врхунског" америчког оружја. На крају свог четворогодишњег мандата, Бајден је дозволио Украјини да користи моћне ракете дугог домета АТАЦМС, способне да погоде до 300 км.

