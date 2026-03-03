Земљотрес у Хрватској

Аутор:АТВ
Земљотрес магнитуде 2,9 степена Рихтера забиљежен је у у раним јутарњим часова на подручју Сиска.
Потрес је забиљежен 46 километара југоисточно од Загреба те четири километра сјеверозападно од Сиска.
Како грађани јављају земљотрес се осјетио и у Костајници.
❗Update: #Earthquake (#potres) M2.9 occurred 4 km NW of #Sisak (#Croatia) 18 min ago (local time 05:46:05). Info at:— EMSC (@LastQuake) March 3, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/Ag5NGYa1uZ
🖥https://t.co/nxS7vnSig3 pic.twitter.com/RodWHmGgfl
