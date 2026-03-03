Logo
Земљотрес у Хрватској

АТВ

03.03.2026

07:12

Земљотрес у Хрватској
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 2,9 степена Рихтера забиљежен је у у раним јутарњим часова на подручју Сиска.

Потрес је забиљежен 46 километара југоисточно од Загреба те четири километра сјеверозападно од Сиска.

policija njemacka

Свијет

Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну

Како грађани јављају земљотрес се осјетио и у Костајници.

Земљотрес

Sisak

Хрватска

